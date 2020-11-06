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Gündem Demir Demirkan’dan sağlık sistemine övgü! Türkiye’yi kötülemek isteyen zihniyet ters köşe oldu
Gündem

Demir Demirkan’dan sağlık sistemine övgü! Türkiye’yi kötülemek isteyen zihniyet ters köşe oldu

ABD’ye gidip gelen Rock müzik yorumcusu ve şarkı sözü yazarı Demir Demirkan’ın Türk sağlık sistemine övgüler yağdırması sürekli Batı'yı övüp Türkiye'yi kötülemek için tepinen kesime kapak oldu.

Yeniakit Publisher
2020-11-06 16:13:00 - 2020-11-06 16:41:07
Demir Demirkan’dan sağlık sistemine övgü! Türkiye’yi kötülemek isteyen zihniyet ters köşe oldu

Hayatını 2016'dan bu yana ABD'de sürdüren Demir Demirkan telekonferans yöntemiyle Anadolu Ajansı (AA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

Rock müzik yorumcusu ve şarkı sözü yazarı Demir Demirkan, "ABD'ye ilk geldiğimde teknoloji sistemleri üzerine bu kadar ilerlemiş bir ülkenin, sağlık sektöründe bu kadar geri kaldığını görünce oldukça şaşırmıştım. Türkiye'de sağlık sistemi buraya göre neredeyse 50 yıl ileride ve herkes çok iyi çalışıyor" dedi.

Demirkan’ın, ‘’Türkiye'de sağlık sistemi buraya göre neredeyse 50 yıl ileride ve herkes çok iyi çalışıyor. Burası 350 milyon nüfusa sahip bir ülke ve 50'nin üzerine eyalet yönetiliyor. Haberleri izliyorum. Hep çevremle irtibat halindeyim" açıklamaları Türkiye’yi kötüleyen sanatçılara kapak olurken, sürekli Batı'yı övüp Türkiye'yi kötülemek için tepinen kesimi de şaşkınlığa uğratacak cinsten.

Mücadeleyi görmezden geldiler

Başkan Erdoğan öncülüğünde Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi başta olmak üzere bazı şehir hastaneleri açıldı. Koronavirüs sürecinde Türkiye’nin mücadelesini görmezden gelen kesime CHP ilaç oldu. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, ‘’Sağlık sistemi maalesef çökme noktasında. Artık hepimiz ve tabi iktidar da sorumlu davranmak zorunda" diyerek mücadeleyi görmezden gelmişti.

Kayseri'de Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi'nce (ERAGEM), koronavirüse karşı geliştirilen yerli ve milli ERUCOV-VAC inaktif aşısının insan deneyleri başladı. Aşının ilk dozu bir gönüllüye uygulandı. Türk Tabipler Birliği ve Eczacılar Birliği'nden bir bilgilendirme veya teşekkür açıklaması görülmedi.

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