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Yerel Demir çelik fabrikasında lastik dehşeti! Hava basılan tekerin patlamasıyla işçi feci şekilde can verdi!
Yerel

Demir çelik fabrikasında lastik dehşeti! Hava basılan tekerin patlamasıyla işçi feci şekilde can verdi!

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Demir çelik fabrikasında lastik dehşeti! Hava basılan tekerin patlamasıyla işçi feci şekilde can verdi!

Ağır sanayi bölgesinde faaliyet gösteren dev tesisin bahçesinde iş makinesinin lastiğine hava basıldığı esnada büyük bir gürültüyle patlama meydana geldi.

İzmir'in Aliağa ilçesinde bir demir çelik fabrikasında, hava basılan iş makinesi lastiğinin patlaması sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi de yaralandı.

Olay, Aliağa ilçesine bağlı Çakmaklı Mahallesi'nde Ağır Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasının bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş makinesinin lastiğine hava basıldığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle işçilerden Eyüp Eğinli (30) ve İ.H.K (30) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Aliağa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Eyüp Eğinli, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Eğinli'nin cenazesi, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazada yaralanan İ.H.K'nın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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