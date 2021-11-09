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Kadın - Aile Demi glace sos nedir? Nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Demi glace sos nedir? Nasıl yapılır?

Demi glace sos içindekiler bakımından oldukça besleyici ve vitaminli bir sostur.

Yeniakit Publisher
2021-11-09 19:48:00 -
Demi glace sos nedir? Nasıl yapılır?

Demi glace sos içindekiler bakımından oldukça besleyici ve vitaminli bir sostur. Demi glace sos, Fransız mutfağının klasik soslarından biridir. Renginden dolayı kahverengi sos ismiyle de bilinir. Bu sos tek başına veya farklı soslarla harmanlanarak da kullanılabilir.

Demi glace sos tarifi

Malzemeler

  • 3 kilo kırılmış sığır kemiği
  • 300 gram sıvı yağ
  • 150 gram havuç
  • 150 gram soğan
  • 1 diş sarımsak
  • 1 demet maydanoz
  • 200 gram domates salçası
  • 175 gram un

Yapılışı

İlk olarak kemikleri yağda kızartın. Ardından sebzeleri un ile birlikte pembeleşinceye kadar kavurun. Sebzeler pembeleşince salça ve suyu ilave edin. Maydanoz ve sarımsağı da ilave edin ve tüm malzemeleri 5 saat kadar kaynatın. Tencereyi ara ara kontrol etmeyi unutmayın. Eğer suyu azalıyorsa sıcak su ilave edebilirsiniz. Sürenin sonunda ocağın altını kapatın ve sosunuzu ılımaya bırakın. Son olarak ılıyan sosu tülbent ya da süzgeç yardımı ile süzüp kullanmaya başlayabilirsiniz. Afiyet olsun.

 

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