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Gündem Demet Akalın’ın sözü üzerine ‘Hepimiz özel öğretmenlerle büyüdük’ diyen Ebru Polat’a büyük tepki
Gündem

Demet Akalın’ın sözü üzerine ‘Hepimiz özel öğretmenlerle büyüdük’ diyen Ebru Polat’a büyük tepki

Geçtiğimiz günlerde şarkıcı Demet Akalın’ın ‘kızıma özel öğretmen tuttum’ açıklaması üzerinde bugün de neden ünlü olduğu bilinmeyen Ebru Polat’tan tepki çeken bir açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2020-09-05 16:56:00 - 2020-09-05 17:02:42
Demet Akalın’ın sözü üzerine ‘Hepimiz özel öğretmenlerle büyüdük’ diyen Ebru Polat’a büyük tepki

Kızına özel öğretmen tuttuğu için eleştirilen Demet Akalın’ı savunmak isteyen magazin ünlüsü Ebru Polat sosyal medyada büyük tepki çekti.

Hepimiz özel öğretmenlerle büyüdük açıklaması üzerine eleştirilere maruz kalan Ebru Polat’a tepkiler sosyal medya üzerinden geldi.

Kendisinin 4. Sınıftan itibaren her yıl özel öğretmen ile okuduğunu söyleyen Ebru Polat, herkesin de kendisi gibi özel öğretmenlerle büyüdüğünü sandığı söylendi.

Bir çok sosyal medya kullanıcısı tarafından, Polat için ‘hepimiz’ derken? Kim özel öğretmenlerle büyüdü ki?’ ve ‘herkes değil parası olan okudu’ açıklamaları yapıldı.

İşte gelen tepkilerden bazıları;

İnterneti olmadığı için EBA da canlı derse giremeyen binlerce kişi var aynen aynen hepimiz özel öğretmenlerle büyüdük

Mesela hepimiz dediğiniz kimler? Kimler özel öğretmen ile büyüdü?

 

 

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