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Gündem

Demet Akalın'ın Pınar Gültekin mesajı tepki çekti

Şarkıcı Demet Akalın, Pınar Gültekin'in vahşice katledilmesiyle ilgili sarf ettiği, "O kadar iri ve uzun bir kızı nasıl sığdırdın varile?" sözleriyle tepki çekti.

Yeniakit Publisher
2020-07-21 14:40:00 -
Demet Akalın'ın Pınar Gültekin mesajı tepki çekti

Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili Türkiye'den tepkiler yükselirken şarkıcı Demet Akalın'ın "O kadar iri ve uzun bir kızı nasıl sığdırdın varile?" yorumunda bulunması tepki çekti.

Akalın Twitter hesabından Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili şunları yazdı: "Boğ! Öldür! Yak! Üstüne beton dök! Allah belanızı versin ya! O kadar iri ve uzun bir kızı nasıl sığdırdın varile? Beton dökmek ne ya?"

Şarkıcının Türkiye'nin gündemine oturan cinayetle ilgili böyle bir yorumda bulunması Twitter'da kullanıcıların tepkisini çekti.

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