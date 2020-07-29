Demet Akalın'ın 'dolandırıldım' mesajına büyük tepki

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sabah sabah kredi kartı dolandırıcılığı. Vallahi dikkat edin, benimkini bir de dolar üstünden çekmişler" iddiasında bulunan şarkıcı Demet Akalın'ın hesabından 4 Euro çekildiği ortaya çıktı.

Hürriyet'in haberine göre; hesabından 4 Euro çekilen Akalın, "Sabah sabah kredi kartı dolandırıcılığı. Vallahi dikkat edin, benimkini bir de dolar üstünden çekmişler" şeklinde bir tweet attı.

Ancak daha sonra yapılan incelemede Akalın'ın kızı Hira'nın oynadığı internet oyunu için hesabından otomatik talimatla para çekildiği ortaya çıktı.

Akalın, "4 Euro için ortalığı yangın yerine çevirdi" şeklinde sosyal medyada büyük tepki aldı.