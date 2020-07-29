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Aktüel

Demet Akalın'ın 'dolandırıldım' mesajına büyük tepki

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sabah sabah kredi kartı dolandırıcılığı. Vallahi dikkat edin, benimkini bir de dolar üstünden çekmişler" ifadelerini kullanan şarkıcı Demet Akalın'ın hesabından 4 Euro çekildiği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-07-29 14:24:00 -
Demet Akalın'ın 'dolandırıldım' mesajına büyük tepki

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sabah sabah kredi kartı dolandırıcılığı. Vallahi dikkat edin, benimkini bir de dolar üstünden çekmişler" iddiasında bulunan şarkıcı Demet Akalın'ın hesabından 4 Euro çekildiği ortaya çıktı.

Hürriyet'in haberine göre; hesabından 4 Euro çekilen Akalın, "Sabah sabah kredi kartı dolandırıcılığı. Vallahi dikkat edin, benimkini bir de dolar üstünden çekmişler" şeklinde bir tweet attı.

Ancak daha sonra yapılan incelemede Akalın'ın kızı Hira'nın oynadığı internet oyunu için hesabından otomatik talimatla para çekildiği ortaya çıktı.

Akalın, "4 Euro için ortalığı yangın yerine çevirdi" şeklinde sosyal medyada büyük tepki aldı.

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Yorumlar

SUZAN

TABİKİ DE AZ DA OLSA YAPILAN YALNIŞ.YALNIZ DEMET AKALIN ÖYLE BIR FERYAT ETTİKİ YEMINLE BINLERCE DOLAR ZANNETTİM.BEN BUKADAR CİMRİ GÖRMEDİM,YOK MÜMKÜN DEĞİL.ZATEN SEVMEZDİM,İYİCE ITİCİ GELIYOR ARTIK.EVLAT OLSAN SEVİLMEZSİN.
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