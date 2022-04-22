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Medya Demet Akalın'ın çağrısına Süleyman Soylu'dan cevap
Medya

Demet Akalın'ın çağrısına Süleyman Soylu'dan cevap

Demet Akalın'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iftar davetinde yaptığı müzik yasağının kaldırılması çağrısına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan cevap geldi.

Yeniakit Publisher
2022-04-22 16:30:00 -
Demet Akalın'ın çağrısına Süleyman Soylu'dan cevap

Demet Akalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği iftar davetine katıldı. Erdoğan ile sohbet eden Akalın, gece müzik yasağının kaldırılmasıyla ilgili yardım istedi.

Soylu: Çalışmalar yapıyoruz

Akalın'ın çağrısına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan cevap geldi. Bugün bir canlı yayına katılan Soylu, müzik yasağıyla ilgili "Pandeminin sonu gibi gözüküyor. Sağlık, Kültür ve Turizm, İçişleri Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ortak çalışma yapıyoruz. Çalışmanın sonucunu kamuoyu ile paylaşacağız. Ses, desibel nasıl olacak? Teknik ekiplerimiz çalışıyor bize bir öneri getirecekler. Bu öneriyi değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Twitter hesabından Süleyman Soylu'nun açıklamasını paylaşan Demet Akalın, alkış emojisi koyarak teşekkür etti.

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