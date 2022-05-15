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Medya Demet Akalın sert kayaya çarptı! Mustafa Topaloğlu açtı ağzını yumdu gözünü
Medya

Demet Akalın sert kayaya çarptı! Mustafa Topaloğlu açtı ağzını yumdu gözünü

Vücudunu teşhir ederek gündem olmaya çalışan Aleyna Tilki'yi hedef alan Şarkıcı Demet Akalın, "Tek rakibin Mustafa Topaloğlu 'Uzay starlığı" ifadelerini kullandı. Demet Akalın'ın sözleri karşısında adeta küplere binen Mustafa Topaloğlu, "Bir insan bu kadar mı saygısız ve şuursuz olur ya, sen beni ağzına alacak kadar gerçek sanatçı mısın?" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-05-15 17:06:00 -
Demet Akalın sert kayaya çarptı! Mustafa Topaloğlu açtı ağzını yumdu gözünü

Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda küs olduğu Aleyna Tilki'yi hedef alarak "Tek rakibin Mustafa Topaloğlu uzay starlığı. Sakin ol şampiyon FIFA'ya söyleriz seni de paylaşır" dedi.

Demet Akalın'ın sözleri Mustafa Topaloğlu'nu çileden çıkardı.

Akalın'a "saygısız" ve "şuursuz" diyerek ateş püsküren Mustafa Topaloğlu şunları söyledi:

"Bir insan bu kadar mı saygısız ve şuursuz olur ya? Sen beni ağzına alacak kadar gerçek bir sanatçı mısın? Nerede yaşadığını bilmeyen aptal. Aklı sıra beni aşağılamaya çalışıyor, boş konuşuyor."

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