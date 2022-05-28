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Gündem Demet Akalın o hastalığa yakalandığını açıkladı! 1.5 aydır tedavi görüyor
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Demet Akalın o hastalığa yakalandığını açıkladı! 1.5 aydır tedavi görüyor

Şarkıcı Demet Akalın, son dönemde sağlık problemleriyle boğuştuğunu söyleyerek hastalığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-05-28 14:14:00 -
Demet Akalın o hastalığa yakalandığını açıkladı! 1.5 aydır tedavi görüyor

Şarkıcı Demet Akalın, son dönemde sağlık problemleriyle boğuştuğunu söyleyerek hastalığını açıkladı. Migren tedavisi gördüğünü belirten 50 yaşındaki Akalın, "Tansiyonum düştü, diyetteyim, başım dönüyor" dedi. "1.5 aydır migren tedavisi görüyorum" ifadelerini kullanan Akalın "Onun için çok kortizon kullandım, haliyle biraz kilo aldım. 100 kilo olayım, yeter ki şu ağrılardan kurtulayım. 5 profesör gezdim. Kortizonlu ilaçların ardından oksijen tedavisine başladım. Düşmanım yok ama Allah kimsenin başına böyle bir ağrı vermesin!" şeklinde konuştu.

 

 

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