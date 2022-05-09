İşte gençliği tehdit eden magazinin gündemi!

Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarında şarkısı çalınan Demet Akalın, bir takipçisinin yorumuna verdiği cevapla olay oldu. Demet Akalın Aleyna Tilki'yi hedef alarak "Önemli olan don değil şarkıymış" deyince gündem oldu.

Demet Akalın 'Aleyna duymasın' dedi ve ekledi: Önemli olan don değil şarkıymış

Sahnede külotlu tarza zaman zaman itiraz eden Demet Akalın Aleyna Tilki'yi hedef aldı. Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarında eğlenen taraftarın coşkusunu “Dünya çapında eğlence böyle olur hatta daha iyisi” notuyla paylaşan, etkinlikte bir şarkısı da söylenen Demet Akalın, bir takipçisine verdiği cevapla dikkat çekti.

Akalın bir takipçisinin ‘Telif at izinsiz yayın diye yasakla bu videoyu, kral olursun’ sözlerine tepkisiz kalmadı.

Ekran Alıntısı

Akalın, Aleyna Tilki’ye, gönderme yaparak cevap verdi. Akalın bu yoruma cevabında "Hahhaha adamlar beni dünya starı yapacak şaka mısın? Aleyna duymasın hayal kuruyor ama ben oturduğum yerden Fifadayım. Neymiş önemli olan don değil şarkıymış" dedi.

Bilindiği gibi Aleyna Tilki, bir klibinde soyunmuş, sosyal medyada "yaptığı sanat değil, don gösterme" tepkilerine sebep olmuştu.