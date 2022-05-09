  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya İşte gençliği tehdit eden magazinin gündemi!
Medya

İşte gençliği tehdit eden magazinin gündemi!

Magazin dünyası diye gençliğe pompalanan rezaletler insanların midesini bulandırıyor... Geçtiğimiz gün Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarında şarkısı çalınan Demet Akalın bir takipçisinin yorumuna verdiği cevap olay oldu. Demet Akalın, Aleyna Tilki'yi hedef alarak "Önemli olan don değil şarkıymış" deyince gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2022-05-09 14:55:52 - 2022-05-09 14:55:52
İşte gençliği tehdit eden magazinin gündemi!

Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarında şarkısı çalınan Demet Akalın, bir takipçisinin yorumuna verdiği cevapla olay oldu. Demet Akalın Aleyna Tilki'yi hedef alarak "Önemli olan don değil şarkıymış" deyince gündem oldu.

Demet Akalın 'Aleyna duymasın' dedi ve ekledi: Önemli olan don değil şarkıymış

Sahnede külotlu tarza zaman zaman itiraz eden Demet Akalın Aleyna Tilki'yi hedef aldı. Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarında eğlenen taraftarın coşkusunu “Dünya çapında eğlence böyle olur hatta daha iyisi” notuyla paylaşan, etkinlikte bir şarkısı da söylenen Demet Akalın, bir takipçisine verdiği cevapla dikkat çekti.

Akalın bir takipçisinin ‘Telif at izinsiz yayın diye yasakla bu videoyu, kral olursun’ sözlerine tepkisiz kalmadı.

Ekran Alıntısı

Akalın, Aleyna Tilki’ye, gönderme yaparak cevap verdi. Akalın bu yoruma cevabında "Hahhaha adamlar beni dünya starı yapacak şaka mısın? Aleyna duymasın hayal kuruyor ama ben oturduğum yerden Fifadayım. Neymiş önemli olan don değil şarkıymış" dedi.

Bilindiği gibi Aleyna Tilki, bir klibinde soyunmuş, sosyal medyada "yaptığı sanat değil, don gösterme" tepkilerine sebep olmuştu. 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay