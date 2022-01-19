Demek ki kimse seni öldürmek istemiyormuş! Armağan Çağlayan boşuna tıraşlamış

Pandeminin ilk dönemlerinde aşı tedarikinde yaşanan sorunlar nedeniyle aşıların ikinci dozunda bir süre ertelemeye gidilirken başını muhalefetin çektiği bir grup ise sosyal medyada ve basında yaygara kopardı. Bu isimlerden biri de Armağan Çağlayan oldu. Çağlayan, o dönem BionTech aşısı ikinci doz uygulamasının ertelenmesine karşı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya çıkışarak, " Bizi öldürecek misiniz" diye yaygara kopardı.

"Pozitif çıktım, gayet iyiyim"

Bir süre sonra Sağlık Bakanlığı sayesinde sessiz sedasız aşısını olan Armağan Çağlayan, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise koronavirüs testinin pozitif çıktığını söyledi. Çağlayan paylaşımında "Her canlı pozitif olmayı tadacaktır. Bu sabah bir iş sebebiyle PCR testi yapıldı, ve pozitif çıktım. Sıfır semptom. Tamamen tesadüfen pozitif olduğumu öğrendim. Gayet iyiyim. Aşının faydaları" ifadelerini kullandı.