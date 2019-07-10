Demek ki doğru yoldayız! Türkiye’nin son hamlesi Siyonist İsrail’e battı
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri terör devleti İsrail'i rahatsız etti.10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:22
İsrail Dışişleri Bakanı Sözcüsü Emmanuel Nahshon, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de attığı son adımları İsrail'in "endişeyletakip" ettiğini söyledi.
Sözcü Nahshon, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleriyle ilgili Twitter hesabından kısa bir mesaj paylaştı.
Türkiye'nin Kıbrıs adasının kuzey doğusundaki son adımlarını endişeyle takip ettiklerini dile getiren Nahshon, Rum yönetiminin yanında olduklarını ve Rum kesiminin "haklarınınihlaline" karşı olduklarını açıkladı.
Fatih'in ardından Türkiye'nin Doğu Akdeniz'e yolladığı ikinci sondaj gemisi Yavuz'un, önceki gün Karpaz'daki Zafer Burnu'nun güneyine ulaştığı bildirilmişti.
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