Dembele bir anda yere yığıldı! Korku dolu anlar
Atletico Madrid'de forma giyen yıldız oyuncu Dembele antrenman sırasında bir anda yere yığıldı. Dembele'nin yardımına arkadaşları ve sağlık görevlileri koştu.
La Liga ekiplerinden Atletico Madrid forması giyen Moussa Dembele, öğle saatlerinde gerçekleştirilen antrenman sırasında bayıldı.
Genç futbolcuya ilk müdahale saha içinde yapıldı. Dembele daha sonra hastanede tedavi altına alındı.
Dembele'nin bayılma anı ve sonrasında yaşananlar saniye saniye görüntülendi.