Dembele adım adım Süper Lig'e! Kulüpte seferberlik ilan edildi

Fenerbahçe’de gündeme birçok forvet ismi geldi. Ancak hiçbiri, Moussa Dembele kadar taraftarı heyecanlandırmadı. Lyon’un Fransız yıldızı için girişimlerin başlaması, 12. Adam’ı fazlasıyla coşturdu. Ancak Dembele’ye Çubuklu formayı giydirmek hiç kolay değil. Fanatik’in haberine göre yönetim, bunu başarmak için tüm imkanlarını seferber etti. TFF’nin açıkladığı 497 milyon TL’lik limit, Fenerbahçe’yi transferde en çok zorlayan konuydu. Ancak Fenerbahçe Token’den en az 175 milyon TL’lik gelir elde edilecek olması, yönetimin elini biraz olsun rahatlatacak.

Yine de Moussa Dembele gibi bir yıldıza imza attırmak için bu yeterli değil. Sarı- Lacivertliler, maaş bütçesinde de yer açmak zorunda. Vitor Pereira’nın kararı sonrası kadro dışı bırakılan Caner, Sinan, Lemos, Ademi, Sadık ve Thiam ile yolların ayrılması halinde 5 milyon Euro’dan fazla tasarruf yapılmış olacak. Bu isimlere, bu sezon imza atan ama Pereira’nın istemediği Caulker da eklenebilir. İngiliz oyuncunun maaşının da senelik 1.5 milyon Euro civarında olduğu öğrenildi.

Sarı-Lacivertliler, bunların dışında bir de büyük satış yapabilir. Geçen sezon Muriç’in 17.5 milyon Euro’ya gönderilmesiyle kadro sil baştan kurulmuştu. Yine benzer bir satış olursa, bu paranın büyük bölümü Dembele için kullanılacak. Pelkas takası ve para yoluyla Lyon’u ikna etmeye çalışacak olan Fenerbahçe, yıldız forvetin maaşı konusunda da sınırları zorlamayı planlıyor. Sarı- Lacivertliler’in Fransız golcüde bu kadar ısrar etmesinin nedeni, hem büyük başarılar yakalayacağına olan inanç hem de ileride satışından iyi bir gelir elde edilmesi ihtimali...