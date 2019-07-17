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Demba Ba'dan rakiplere gözdağı

- Medipol Başakşehir'in Senegalli golcüsü Demba Ba:"Şampiyonlar Ligi'nde rakip fark etmez, kim gelirse gelsin. Biz zorlu takımlara karşı oynamayacağız, rakiplerimiz zorlu bir rakibe karşı yani bize karşı oynayacak"- "Takımın havasını çok iyi görüyorum. Hatta uzun zamandır böyle bir hava görmemiştim"- "Abdullah Avcı çok iyi bir hoca, antrenör ve taktisyen. Şuna da inanıyorum ki evet bir sistem hocası ama elindeki kadro yapısına göre de sistemini değiştirebilecek zekaya sahip ve akıllı bir hoca"- Fenerbahçe'de Sayın Ali Koç yönetimi göreve geldiğinde herkes 'Fenerbahçe çok tehlikeli olacak, Fenerbahçe şampiyonluğun en büyük adayı' derken son haftalara kadar kümede kalma mücadelesi verdiler. O yüzden futbolda kesinlik ve bir garanti yok"

17 Temmuz 2019 Çarşamba 12:31
Demba Ba'dan rakiplere gözdağı


SALZBURG (AA) - HİLMİ SEVER - Medipol Başakşehir'in Senegalli yıldızı Demba Ba, Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda seribaşı olmamalarını sorun yapmadıklarını ve Şampiyonlar Ligi gruplarına kalacaklarına inançlarının tam olduğunu söyledi.

Turuncu-lacivertli takımın yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Avusturya'daki kampında, AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Demba Ba, "Şampiyonlar Ligi'nde rakip fark etmez, kim gelirse gelsin. Açıkçası biz zorlu takımlara karşı oynamayacağız, rakiplerimiz zorlu bir rakibe karşı yani bize karşı oynayacak. Ben bu açıdan bakıyorum. İnanıyorum ki bu işin sonunda iyi sonuçlar alarak Şampiyonlar Ligi gruplarına kalacağımıza inancım tam." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz sezon sakatlık nedeniyle az sayıda maçta forma giyebilen Senegalli oyuncu, "Şu an halimden çok memnunum, çok iyi bir gelişim gösterdim, daha da göstermeye devam ediyorum. Şu anki fiziksel durumumdan çok memnunum. Sakatlık dönemin tamamen atlattım." sözlerine yer verdi.

- "Uzun zamandır böyle bir hava görmemiştim"


Deneyimli golcü, geçtiğimiz sezon kaçırılan şampiyonluktan ders aldıklarını belirterek, takımın şu anki durumuyla ilgili olarak, "Kaçan şampiyonlukta bir değil, birkaç neden vardı. Bu da bizim kendi içinde konuştuğumuz, düzeltmeye çalıştığımız nedenler. İnanıyorum ki bu hatalar bir daha tekrarlanmayacak ve böyle bir durum bir daha yaşanmayacaktır. Takımın havasını çok iyi görüyorum. Hatta uzun zamandır böyle bir hava görmemiştim. Bunun da sonuçlara ve sezona çok olumlu yansıyacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Demba Ba, geçtiğimiz sezon takımın gol yollarında yaşadığı sorununun hatırlatılması ve bunun kaçan şampiyonluktaki payının sorulması üzerine ise, "Bu pozisyonda oynayan kimseye saygısızlık etmek istemem, ben de kalitemi biliyorum. Bu sakatlığı yaşamak istemezdim. Geçtiğimiz sene gol sıkıntısı yaşadık ama kadromuz kaliteli oyunculardan kurulu bir kadroydu. Geçtiğimiz sezon yaşadığımız gol sorununu bir kişi üzerine yıkamayız, bu bireyselden çok kollektif bir sorundu." değerlendirmesinde bulundu.

Demba Ba, "Önümüzdeki sezon şampiyonluk yarışında hangi takımlar ön plana çıkar?" sorusuna ise, "Açıkçası bunun cevabını sezon başlamadan veremeyiz. Buna şöyle bir örnek vereyim, geçtiğimiz sezona baktığımızda Fenerbahçe'de bir başkan değişikliği olmuştu ve Sayın Ali Koç yönetimi ile beraber göreve gelmişti. Bu yönetimle beraber herkes 'Fenerbahçe çok tehlikeli olacak, Fenerbahçe şampiyonluğun en büyük adayı' derken neredeyse son haftalara kadar kümede kalma mücadelesi verdiler. O yüzden futbolda kesinlik ve bir garanti yok. Bundan dolayı sezon başlangıcını görüp, ona göre bir değerlendirmede bulunabiliriz." yanıtını verdi.


- Demba Ba'dan Beşiktaş yorumu


Senegalli yıldız, Medipol Başakşehir'den ayrılarak Beşiktaş'ın başına geçen Abdullah Avcı ile ilgili olarak yapılan, "Abdullah Avcı bir sistem hocası. Sistemini oturtması için zamana ihtiyacı var ancak Beşiktaş'ta bu zaman verilmez." yorumlarına katılmadığını belirterek şöyle konuştu:

"Abdullah Avcı çok iyi bir hoca, antrenör ve taktisyen. Şuna da inanıyorum ki evet bir sistem hocası ama elindeki kadro yapısına göre de sistemini değiştirebilecek zekaya sahip ve akıllı bir hoca. Onların teknik ekibiyle de aram çok iyi. Zaten biliyorsunuz Beşiktaş'ta da bir geçmişim var. O yüzden bir yanım başarılı olmalarını istiyor ama tabi ki daha ağır basan yanım başarılı olmalarını istemiyor. Çünkü bizim şampiyonluk yolundaki rakiplerimizden biri."

Deneyimli futbolcu, "Beşiktaş şampiyon olursa Sultanahmet Camisi'nde namaz kılacağını söylemiştin ve kılmıştın. Başakşehir şampiyon olursa ne yapacaksın?" sorusuna ise, "Şu an bilmiyorum. O zaman geldiği zaman konuşuruz, görürüz." yanıtını verdi.


- Gerrard değil Kamerun


Demba Ba, kariyerinin en özel anının ve golünün Senegal formasıyla Kamerun'a attığı gol olduğunu söyledi.

Deneyimli futbolcu, "En özel golüm, 2011-2012 sezonunda Senegal-Kamerun maçında Afrika Kupası'na bizi götüren gol. Kamerun'a karşı 92. dakikada attığım gol Senegal'i Afrika Kupası'na taşımıştı. Benim için en önemli en unutulmaz an o andı." ifadelerine yer verdi.

Senegalli futbolcu, Chelsea formasıyla, Liverpool'un kaptanı Steven Gerrard'ın ayağının kayması sonucu kaptığı topla şampiyonluğu getiren golü atmasının hatırlatılması üzerine ise, "Gerrard ile yaşadığım an normal bir goldü. Diğer gol benim ülkem içindi." şeklinde konuştu.


- Demba Ba'nın birlikte oynadığı en iyi 11

Demba Ba kariyerinde birlikte oynadığı en iyi 11'i ise şöyle saydı:

"Kaleci Petr Cech, sol bek Ashley Cole, John Terry ve Coloccini, Azpilicueta, 6 numara Lampard, Eden Hazard, sağ kanat Ben Arfa, Juan Mata, Eto'o, sol kanata ihtiyacımız var kendimi de sol kanata koyuyorum. Futbol yıllarımın en iyi yılları Almanya'da Hoffenheim'da sol kanat oynadığım dönemdi. Diziliş 4-1-4-1."


- Demba Ba şarkısı


Senegalli yıldız, idmanda takım arkadaşlarının adına söylenen şarkının hatırlatılması üzerine, şu sözleri kullandı:

" Bu şarkıyı seviyorum ama bunu idmanda yaptıkları zaman bunu beni mutlu etmek için değil daha çok kızdırmak için söylüyorlar. Çünkü bir oyun oynuyorduk, topu kaybeden ortaya geçiyordu, ben her ortaya geçtiğimde bu şarkıyı söylüyorlardı. O an bunu beni kızdırmak için yapıyorlardı. Bunun dışında kim adına yapılan bir şarkıyı sevmez ki. Ben söylemiyorum, bunu söylesem çok kibirli bir şey olur. Başakşehir'e imza attığım zaman bunun orjinalinin bir videosu paylaşılmıştı, o zaman görmüştüm."





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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 12:31
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