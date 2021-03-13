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Spor Demba Ba'dan Beşiktaş açıklaması
Spor

Demba Ba'dan Beşiktaş açıklaması

Başakşehir'in yıldızı Demba Ba, dünkü Beşiktaş maçının ardından, eski takımına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-13 09:17:00 -
Demba Ba'dan Beşiktaş açıklaması

Başakşehir'in Beşiktaş'a 3-2 mağlup olduğu maçta ağları sarsan Demba Ba, karşılaşma sonrasında konuştu.

Yedek kalmaktan memnun olmadığı belirten tecrübeli golcü, "Elhamdülillah golümü attım ama bu, bugünün gerçekleri. Böyle periyotlar olabiliyor futbolun içerisinde. Bugün bakınca böyle bir durumdayız ama golümü attım. Yedek kalmak üzücü. Bunu normal olarak karşılasam futbolu bırakma zamanı geldi demektir. Bunu normal karşılamıyorum tabii ki. Ancak, hocamızla konuştum. Hocamız böyle bir karar aldığını söyledi. Kendisine saygı duyuyorum." dedi.

Attığı gol sonrasında sevinç yaşamadığı iletilen Demba Ba, "Beşiktaş çok sevdiğim bir kulüp. Taraftarına ve kulübe olan sevgi ve saygımdan ötürü attığım gole sevinmedim." ifadelerini kullandı.

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