Demba Ba ilk kez açıkladı: Oruç tutmamı istemediler!

Medipol Başakşehir ile yollarını ayıran Demba Ba sessizliği bozdu.

İngiliz basınından Sky Sports'a konuşan Senegalli golcü ayrılık sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Yönetim, teknik direktörün sezonun geri kalanında beni pek fazla oynatmayacağını söyledi" diyen Demba Ba, "Kariyerime olan saygılarından ötürü kontratımı erken sonlandırmaya karar verdiler." dedi.

"Ona vücut dilini beğenmediğimi söyledim"

Sözleşmesi sona erdirilmeden birkaç hafta önce teknik direktör Aykut Kocaman ile ofisinde bir araya geldiklerini söyleyen Ba, "Bana performansımdan memnun olmadığını söyledi. Bende ona vücut dilini beğenmediğimi söyledim. O da bana aynısını söyledi. Fakat her şey yine de iyi ilerliyordu ve yeni dönemde ilk 11'de yer alacağımı söyledi." dedi.

Fenerbahçe karşısında kadroya alınmadığında çok şaşırdığını söyleyen tecrübeli oyuncu, "Çünkü yaptığımız konuşma bu şekilde değildi." dedi.

Aykut Kocaman'ın kendisini oynatmamasının nedeninin oruç tutması olduğu yönündeki iddiaları da değerlendiren golcü oyuncu buna inanmak istemediğini söyledi.

'Takımda oruç tutan ve oynamaya devam eden başka oyuncular vardı'

Demba Ba, "Oruç tutmak istediğim için takımdan gönderildiğim söylentileri doğru değil. Çünkü takımda hala oynayan ve oruç tutan başka oyuncular var. Ancak bazıları Ramazan gelmeden önce bana oynamak istiyorsam oruç tutmamam gerektiğini söylediler. Ben de oruç tutacağımı söyledim" ifadelerini kullandı.

"Kendim ve ailem için en iyi kararı vereceğim"

Geleceğini hakkında da konuşan tecrübeli oyuncu, "Son birkaç yıldır futbolun her zamanki neşesini kaybetmesine neden olan birkaç durum oldu ancak ben futboldan keyif almaya devam etmek istiyorum. İngiltere seçeneklerimden biri olabilir. Herhangi bir ülkede sıkışıp kalmak istemiyorum. Neler olacağını ve nerede devam edeceğimi zamanla göreceğiz. Kendim ve ailem için en iyi kararı vereceğim." dedi.