  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Fransa’da artan İslam düşmanlığı endişel
Antalya'da uyuşturucu operasyonu
Emniyetten Alparslan Kuytul'un oğluna ilişlkin açıklama
Meteorolojiden sağanak ve dolu uyarısı
Spor Demba Ba ilk kez açıkladı: Oruç tutmamı istemediler!
Spor

Demba Ba ilk kez açıkladı: Oruç tutmamı istemediler!

Medipol Başakşehir'den ayrılan Senegalli futbolcu Demba Ba ayrılık sürecine ilişkin ilk kez açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-05-04 14:48:00 - 2021-05-04 15:17:27
Demba Ba ilk kez açıkladı: Oruç tutmamı istemediler!

Medipol Başakşehir ile yollarını ayıran Demba Ba sessizliği bozdu.

İngiliz basınından Sky Sports'a konuşan Senegalli golcü ayrılık sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Yönetim, teknik direktörün sezonun geri kalanında beni pek fazla oynatmayacağını söyledi" diyen Demba Ba, "Kariyerime olan saygılarından ötürü kontratımı erken sonlandırmaya karar verdiler." dedi.

"Ona vücut dilini beğenmediğimi söyledim"

Sözleşmesi sona erdirilmeden birkaç hafta önce teknik direktör Aykut Kocaman ile ofisinde bir araya geldiklerini söyleyen Ba, "Bana performansımdan memnun olmadığını söyledi. Bende ona vücut dilini beğenmediğimi söyledim. O da bana aynısını söyledi. Fakat her şey yine de iyi ilerliyordu ve yeni dönemde ilk 11'de yer alacağımı söyledi." dedi.

Fenerbahçe karşısında kadroya alınmadığında çok şaşırdığını söyleyen tecrübeli oyuncu, "Çünkü yaptığımız konuşma bu şekilde değildi." dedi.

Aykut Kocaman'ın kendisini oynatmamasının nedeninin oruç tutması olduğu yönündeki iddiaları da değerlendiren golcü oyuncu buna inanmak istemediğini söyledi.

'Takımda oruç tutan ve oynamaya devam eden başka oyuncular vardı'

Demba Ba, "Oruç tutmak istediğim için takımdan gönderildiğim söylentileri doğru değil. Çünkü takımda hala oynayan ve oruç tutan başka oyuncular var. Ancak bazıları Ramazan gelmeden önce bana oynamak istiyorsam oruç tutmamam gerektiğini söylediler. Ben de oruç tutacağımı söyledim" ifadelerini kullandı.

"Kendim ve ailem için en iyi kararı vereceğim"

Geleceğini hakkında da konuşan tecrübeli oyuncu, "Son birkaç yıldır futbolun her zamanki neşesini kaybetmesine neden olan birkaç durum oldu ancak ben futboldan keyif almaya devam etmek istiyorum. İngiltere seçeneklerimden biri olabilir. Herhangi bir ülkede sıkışıp kalmak istemiyorum. Neler olacağını ve nerede devam edeceğimi zamanla göreceğiz. Kendim ve ailem için en iyi kararı vereceğim." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mehmet Ceyhan'a Mason uzantısı Rotary'den 'Üstün Hizmet' ödülü! Gururla paylaştı
Gündem

Mehmet Ceyhan'a Mason uzantısı Rotary'den 'Üstün Hizmet' ödülü! Gururla paylaştı

Pandemi döneminde en çok tartışılan isimlerden biri olan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'a Masonların 'görünen yüzü' olarak bilinen Rotary Kulübü'nd..
Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! İBB'den açıklama geldi
Gündem

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! İBB'den açıklama geldi

İBB tarafından satın alınan bin 200 attan 978'inin kaybolduğu haberlerinden sonra sosyal medyada dolaşan bir görüntü şüpheleri artırdı. ..
Alabarda: Kılıçdaroğlu kendini çukura attı
Gündem

Alabarda: Kılıçdaroğlu kendini çukura attı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Solcu değiliz" açıklamasına ilişkin yorum yapan Haliç Üniversitesi Öğretim üyesi ve stratejist Yus..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay