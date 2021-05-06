Demans nasıl anlaşılır? Alzheimer ile demas arasında farklar nelerdir?
İleri yaşlarda en çok yaşanan sağlık sorunlarında biri demanstır. Pek çok kişi demansın ne olduğunu, demas ile Alzheimer arasındaki farkları araştırıyor. Peki, demas nasıl anlaşılıyor?
Yaş ilerledikçe hafızayla ilgili sağlık sorunları ortaya çıkıyor. Bu hastalıklardan biri de demanstır. Peki, demans nedir nasıl anlaşılır?
Demans nedir?
Demans; hafızayı, düşünmeyi ve sosyal becerileri etkileyen bir grup semptomu tanımlar. Demans tek bir hastalık değildir. Aksine birçok türü vardır. En çok görülen demans türü olan Alzheimer demansıdır. Bir inme sonucunda oluşan vasküler demans ise en sık gözlenen ikinci demans türüdür.
Demans nasıl anlaşılır? Demans belirtileri nelerdir?
Hafızada bozulma
Konuşmalarının anımsanmaması, aynı şeylerin tekrar söylenmesi
Yeni öğrenilen isimlerin unutulması
Telefon numaralarının akılda tutulmaması
Kelimeleri bulmada güçlük yaşama
Günlük yapılan rutinlerin saç tarama, diş fırçalamanın yapılamaması
İyi bilenen yolların dahi karıştırılması
Huy ve davranış değişiklikleri.
Demansın tedavisi var mıdır?
Pek çok kişi demansın tedavisi olup olmadığını merak ediyor. İlerleyici demans türlerinin çoğu tedavi edilemiyor. Ancak hastaların hayatlarını kolaylaştıracak bir takım tedaviler uygulanıyor.
Alzheimer ile demas arasında farklar nelerdir?
Alzheimer aslında demansın bir türüdür. Demans tek bir hastalık ismi olmayıp, bellek ve benzeri zihinsel yeteneklerin bozukluğu ile giden hastalıkların hepsine verilen genel isimdir. Bu hastalıkların hepsi beyinde bir takım değişikliklere neden olarak hastalıklara ait özgü bulguları ortaya çıkarır.