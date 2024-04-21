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Gündem DEM Partili Diyarbakır Belediyesi Türk bayrağı tepkilerinden sonra geri adım attı!
Gündem

DEM Partili Diyarbakır Belediyesi Türk bayrağı tepkilerinden sonra geri adım attı!

Yeniakit Publisher
2024-04-21 20:46:00 - 2024-04-21 20:54:43
DEM Partili Diyarbakır Belediyesi Türk bayrağı tepkilerinden sonra geri adım attı!

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ndeki makam odasından ve meclis salonundan Türk bayrağını kaldıran DEM, belediyenin resmi internet sitesindeki fotoğraftan da Türk bayrağını silmişti. DEM'li yöneticiler gelen tepkilerin ardından geri adım attı.

Terör örgütü PKK’nın siyasi ayağı HDP/DEM Parti, halkın sinir uçlarıyla oynamaya devam ediyor.

Adeta “kayyım atansın da mağdura oynayalım” diye çabalayan terör seviciler, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nde türlü rezilliklere imza atıyor.

31 Mart'ta göreve gelen HDP/DEM Partili yöneticiler, belediyenin resmi internet sitesinde bulunan fotoğrafı montajlamak suretiyle,  Türk bayrağını kaldırmıştı.

Terör sevici DEM'liler kamuoyunda oluşan tepkilerin ardından geri adım atarak yeniden bayraklı fotoğrafı kullanmaya başladı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

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İlk işleri ay yıldızımıza düşmanlık oldu!

DEM Parti, 31 Mart 2024 seçiminin ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nde ilk iş olarak Türk bayraklarını kaldırmıştı. Şehitlerimizin kanını simgeleyen ve İslam’ın sembolü olan hilal ile süslenen şanlı bayrağımıza adeta kin besleyen DEM Parti, Meclis salonundaki bayrağımızı da depoya götürmüştü.

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