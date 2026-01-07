DEM Parti’de SDG toplantısı

DEM Parti MYK, Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığında parti genel merkezinde bir araya geliyor.

Toplantıda ana gündem maddesi, Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama olacak. Bu kapsamda, çözüm süreci kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun yürüttüğü çalışmalar ile yasal çerçeveye ilişkin devam eden tartışmalar kurul üyelerince değerlendirilecek.

Toplantının bir diğer önemli maddesi ise Suriye başta olmak üzere Ortadoğu’da yaşanan son gelişmeler olacak. Terör örgütü PKK’nın Suriye yapılanması Demokratik Suriye Güçleri (SDG) ile Şam yönetimi arasında imzalanan 10 Mart mutabakatının uygulanmasına yönelik müzakere süreci, SDG’nin entegre olmamak için her yolu denemesi ve İran’daki sokak protestoları da toplantının önemli gündem maddeleri arasında olacak.