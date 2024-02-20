  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem DEM Parti'de İstanbul belirsizliği! "Aday başvurusu gecikti" iddiası gözler YSK'ya çevrildi
Gündem

DEM Parti'de İstanbul belirsizliği! "Aday başvurusu gecikti" iddiası gözler YSK'ya çevrildi

Yeniakit Publisher
2024-02-20 19:30:00 - 2024-02-20 19:37:14
DEM Parti'de İstanbul belirsizliği! "Aday başvurusu gecikti" iddiası gözler YSK'ya çevrildi

CHP'nin ittifak için peşinden koştuğu terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP/DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı başvurusunda geç kaldığı belirtilirken DEM Parti'den "İstanbul'da adaylık başvurumuz zamanında yapılmıştır" açıklaması geldi. Yaşanan gelişme sonrası YSK’nın konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) siyasi partilerin yerel seçim aday listelerini sunmaları için verdiği süre bugün sona erdi.

"DEM'İN ADAY LİSTELERİ KABUL EDİLMEDİ" İDDİALARI

Bebek katili PKK'nın siyasi uzantısı HDP/DEM Parti'nin geç başvuruda bulunduğu için İstanbul İl Seçim Kurulu tarafından sunulan aday listelerinin kabul edilmediği iddiası kısa sürede gündem oldu.

DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı başvurusunda geç kaldığı belirtilirken DEM Parti'den yapılan açıklamada "İstanbul'da adaylık başvurumuz zamanında yapılmıştır" ifadelerine yer verildi.

DEM PARTİ: SORUMLULUK İL SEÇİM KURULU'NDA
ÖNE ÇIKAN VİDEO

DEM Parti'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için başvurumuzu zamanında yaptık. Yapılan spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu spekülasyonları gidermenin sorumluluğu İl Seçim Kurulu’ndadır.

 

YSK'NIN AÇIKLAMASI BEKLENİYOR

Gözlerin çevrildiği Yüksek Seçim Kurulu'nun konuya ilgili açıklama yapması bekleniyor.

Öcalan'a özgürlük isteyen DEM Partililere gereken yapıldı!
Öcalan'a özgürlük isteyen DEM Partililere gereken yapıldı!

Siyaset

Öcalan'a özgürlük isteyen DEM Partililere gereken yapıldı!

Yine suyu bulandırmaya kalktılar! Valilik'ten DEM Parti adayı açıklaması
Yine suyu bulandırmaya kalktılar! Valilik'ten DEM Parti adayı açıklaması

Gündem

Yine suyu bulandırmaya kalktılar! Valilik'ten DEM Parti adayı açıklaması

Siyaset kulislerini sallayan iddia! CHP ile DEM Parti İstanbul'da anlaştı! DEM, bunun karşılığında İmamoğlu'nu destekleyecek
Siyaset kulislerini sallayan iddia! CHP ile DEM Parti İstanbul'da anlaştı! DEM, bunun karşılığında İmamoğlu'nu destekleyecek

Siyaset

Siyaset kulislerini sallayan iddia! CHP ile DEM Parti İstanbul'da anlaştı! DEM, bunun karşılığında İmamoğlu'nu destekleyecek

DEM Parti’den flaş yerel seçim kararı! Tüm Türkiye’ye böyle ilan ettiler
DEM Parti’den flaş yerel seçim kararı! Tüm Türkiye’ye böyle ilan ettiler

Siyaset

DEM Parti’den flaş yerel seçim kararı! Tüm Türkiye’ye böyle ilan ettiler

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23