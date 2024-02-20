DEM Parti'de İstanbul belirsizliği! "Aday başvurusu gecikti" iddiası gözler YSK'ya çevrildi
CHP'nin ittifak için peşinden koştuğu terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP/DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı başvurusunda geç kaldığı belirtilirken DEM Parti'den "İstanbul'da adaylık başvurumuz zamanında yapılmıştır" açıklaması geldi. Yaşanan gelişme sonrası YSK’nın konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.
Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) siyasi partilerin yerel seçim aday listelerini sunmaları için verdiği süre bugün sona erdi.
"DEM'İN ADAY LİSTELERİ KABUL EDİLMEDİ" İDDİALARI
Bebek katili PKK'nın siyasi uzantısı HDP/DEM Parti'nin geç başvuruda bulunduğu için İstanbul İl Seçim Kurulu tarafından sunulan aday listelerinin kabul edilmediği iddiası kısa sürede gündem oldu.
DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı başvurusunda geç kaldığı belirtilirken DEM Parti'den yapılan açıklamada "İstanbul'da adaylık başvurumuz zamanında yapılmıştır" ifadelerine yer verildi.
DEM PARTİ: SORUMLULUK İL SEÇİM KURULU'NDA
ÖNE ÇIKAN VİDEO
DEM Parti'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için başvurumuzu zamanında yaptık. Yapılan spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu spekülasyonları gidermenin sorumluluğu İl Seçim Kurulu’ndadır.
YSK'NIN AÇIKLAMASI BEKLENİYOR
Gözlerin çevrildiği Yüksek Seçim Kurulu'nun konuya ilgili açıklama yapması bekleniyor.
Siyaset
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