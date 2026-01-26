DEM Parti YPG-PKK'ya destekte ısrar ediyor!

DEM Parti Kadın Meclisi, Kobanî olaylarının yıl dönümünü gerekçe göstererek PKK/YPG çizgisine açık destek veren sert bir açıklamaya imza attı. Terör örgütünün Suriye yapılanmasını “kadın devriminin temeli” gibi ifadelerle meşrulaştırmaya çalışan açıklamada, Türkiye’nin sınır güvenliğini tehdit eden unsurlar “direniş” söylemiyle savunuldu. Milli güvenliği hedef alan bu çıkış, kamuoyunda “DEM Parti kimin adına konuşuyor?” tartışmasını yeniden alevlendirdi.

DEM Parti Kadın Meclisi, 26 Ocak 2025 tarihinde yayımladığı skandal bir bildiriyle, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı olan YPG/PYD'nin işgali altındaki bölgeleri ve örgüt militanlarını selamlayarak açıkça terör güzellemesi yaptı. "Kobanî düşmedi, düşmeyecek" sloganları eşliğinde yapılan açıklama, DEM Parti’nin Kandil hattından kopamadığını bir kez daha tescilledi.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SÖZDE DİRENİŞİNE SELAM DURDULAR

DEM Parti tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye’nin uluslararası hukuktan doğan haklarıyla mücadele ettiği YPG unsurları "destansı direnişçiler" olarak nitelendirildi. Terör örgütü PKK’nın Suriye yapılanmasını meşrulaştırma çabasına giren Kadın Meclisi, "Kobanî düşmedi, düşmeyecek" diyerek terör koridoru hayallerini canlı tutmaya çalıştı.

Bölgedeki karanlık odaklarla mücadele adı altında, aslında Türkiye’nin bekasına kasteden silahlı unsurları "özgürlükçü paradigma" olarak pazarlamaya yeltenen bu açıklama, kamuoyunda büyük tepki topladı.

YPG/PKK’YA "KADIN DEVRİMİ" MASKESİ

Sözde "kadın özgürlüğü" maskesi ardına sığınan DEM Parti, terör örgütünün çocukları kaçıran ve infazlar gerçekleştiren gerçek yüzünü gizlemeye çalıştı. Açıklamada, YPG militanlarının inşa ettiği iddia edilen yapının tüm dünya kadınlarına armağan edildiği savunuldu.

Terör örgütü kamplarındaki kadınları "özgürlük savaşçısı" olarak kutsayan bu zihniyet, eli kanlı örgütün ideolojisini Türkiye siyasetinin merkezine taşıma inadından vazgeçmediğini gösterdi. PKK’nın üst yönetimiyle paralel dil kullanan partinin, bu açıklamasıyla açıkça terör propagandası yaptığı ve örgüte moral aşılamayı hedeflediği değerlendiriliyor.

ROJAVA HAYALLERİ VE MİLLİ GÜVENLİK TEHDİDİ

Açıklamanın en dikkat çekici kısımlarından biri de Suriye’nin kuzeyindeki terör yapılanmasının "Rojava Devrimi" olarak selamlanması oldu. Türkiye’nin sınır ötesi operasyonlarla darbe vurduğu bu yapıyı "mayamız" diyerek sahiplenen DEM Parti, bölücü terör örgütünün sözde kantonlarını savunma çağrısı yaptı. "Hafızamız diridir" mesajıyla devlete karşı meydan okuyan Kadın Meclisi, uluslararası güçlerin maşası haline gelmiş terör gruplarıyla "kader birliği" içerisinde olduklarını itiraf etti.

Siyasi bir parti olmanın ötesinde, örgütün basın bürosu gibi hareket eden DEM Parti'nin bu tutumu, hukuk çevrelerinde "parti kapatma" ve "dokunulmazlık" tartışmalarını yeniden alevlendirecek nitelikte.

