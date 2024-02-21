DEM Parti ile CHP'nin sinsi ittifakı! DEM Parti bilerek mi aday listesi teslim saatini geciktirdi?

DEM Parti'nin başvuru saatini geciktiğinden dolayı, İstanbul İl Seçim Kurulu DEM Parti'nin aday listesini kabul etmediği iddia edildi. CHP, Esenyurt için Ali Gökmen'i aday olarak açıklamıştı. Kandil'den gelen talep üzerine Ali Gökmen, adaylıktan geri çekildi. CHP, DEM Parti ile uzlaşı sağladığı Esenyurt’ta Ali Gökmen yerine Ahmet Özer’i aday gösterdi. Yaşanan bu olaylar üzerine DEM Parti'nin ''aday listesi teslim saatini geciktirdi'' iddiaları dikkat çekti.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 31 Mart Yerel Seçimleri'ne ilişkin hazırlanan seçim takvimine göre siyasi partilerin aday listelerini bugün saat 17:00'a kadar vermesi gerekiyordu.

DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş ve eski İzmir Milletvekili Murat Çepni olarak açıklanmıştı. DEM Parti İstanbul'da eşbaşkanlık sistemi uygulayacaktı.

DEM Parti'nin başvuru saatini geciktiğinden dolayı, İstanbul İl Seçim Kurulu DEM Parti'nin aday listesini kabul etmediği iddia edildi.

Kandil'den gelen son açıklamalar doğrultusunda DEM Parti'nin kendi adayını çıkarması yerine CHP ile uzlaşma sağlanması yönünde oldu. Bu açıklamalar üzerine DEM Parti'nin aday listesi teslim saatini geciktirmesi dikkat çekti.

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CHP İLE DEM PARTİ'NİN GİZLİ İTTİFAKI

Geçtiğimiz günlerde Başak Demirtaş'ın adaylığını istemeyen Kandil, Almanya'dan gelen teklif üzerine DEM Parti'ye CHP'nin içerisinden pasif aday çıkarın talimatı geldi. Aynı gün içerisinde adayını açıklayan DEM Parti'nin, açıklamadan önce Almanya Büyükelçisi ile toplantı yaptığı ifade edilmişti.

CHP, Esenyurt için Ali Gökmen'i aday olarak açıklamıştı. Kandil'den gelen talep üzerine Ali Gökmen, adaylıktan geri çekildi. CHP, DEM Parti ile uzlaşı sağladığı Esenyurt’ta Ali Gökmen yerine Ahmet Özer’i aday gösterdi.

KANDİL'İN EMRİNİ UYGULADILAR

PKK'nın sözde yönetim kadrosundan Mustafa Karasu, DEM Parti ile CHP'nin yerel seçimlerde ittifak yapmalarını istemişti. Karasu, ''Doğru tutum; demokratikleşmeyi ne kadar geliştiriyor, demokrasiyi ne kadar geliştiriyor'u değerlendirmektir. Çünkü Kürtler için demokrasi ekmek su kadar ihtiyaçtır. Kürt sorununun çözümü demokratikleşme ile gelişir. Demokratik çözüm diyorlar her gün. Demokratik siyaset, demokratik çözüm istiyoruz, diyorlar. Demokratik çözüm nasıl gelecek? Demokratikleşme ile gelecek. Demokrasinin gelişmesi ile gelecek. Yoksa birilerinin aklına birden Kürt sorununun çözümü düşmeyecek. Demokratikleşme olursa bu yönlü adımlar gelişecek. Böyle görmek gerekiyor. Tabii ki bu seçim de demokrasi mücadelesinin bir parçası olacak.'' ifadelerini kullanmıştı.