DEM Parti Hakkari için 'eylem' kararını açıkladı!
Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın gözaltına alınmasından sonra terör sevici DEM Parti yönetimi "eylem" kararını açıkladı.
DEM'li Akış terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Hakkari Belediyesi'ne yaşanan gelişmenin ardından "kayyım" atandı.
Birçok ilde DEM'liler sokaklarda taşkınlık çıkartırken, terör sevici yandaşlarını kışkırtacak bir açıklama da DEM yönetiminden geldi.
DEM Parti yönetimi, "demokrasiyi, halk iradesini ve belediyeleri savunmak için kesintisiz nöbet eylemleri başlatıyoruz." açıklaması yaptı.
Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış; "Silahlı Terör Örgütünü Yönetmek", "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" ve "Örgüt Propagandası" yapmakla yargılanıyor.
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