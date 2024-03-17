DEM Parti etkinliğinde terör sloganları! Özgür Özel'in ortakları durmuyor
DEM Partililerin İstanbul'da düzenlediği nevruz etkinliği, terör örgütü lehine sloganlar atılırken, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın posterleri açıldı.
Yenikapı Etkinlik Alanı'nda DEM Partililer tarafından nevruz kutlaması yapıldı.
Etkinliğe terör sözcüsü DEM Parti'nin Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, İBB adayı Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni de katıldı.
Gözaltına alınanlar oldu!
Müzik eşliğinde halayların çekildiği, çeşitli konserlerin düzenlendiği, ateşlerin yakıldığı etkinlikte terör örgütü PKK elebaşısı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıldı. Teröristbaşının posterlerinin açıldığı miting yine terör gösterisine döndü.
Etkinliğin ardından katılımcıların dağıldığı sırada polise mukavemet gösteren bazı kişiler ise gözaltına alındı.
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