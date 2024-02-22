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Medya DEM eleştirilince Şirin Payzın dayanamadı
Medya

DEM eleştirilince Şirin Payzın dayanamadı

Yeniakit Publisher
2024-02-22 00:57:00 -

CHP’nin beslediği Halk TV'nin canlı yayınına konuk olan Dr. Suat Sarı DEM Parti’yi eleştirince Şirin Payzın savunmaya geçti.

 İyi Parti’den istifa eden Suat Sarı DEM Parti’yi eleştirince CHP’nin fonladığı Halk TV sunucusu Şirin Payzın rahatsız oldu.

Suat Sarı: DEM Parti eş başkanlarından hiçbir şekilde silahların ortadan kalkması ile ilgili bir söylemlerini görmedik. PKK’ya karşı herhangi bir söylemlerini görmedik. Bu kadar şey yaşanmışken biz nasıl deriz DEM Parti demokratik bir parti.

Şirin Payzın: Konudan uzaklaşıyoruz. Suriye meselesi, Ortadoğu meslesi başka bir şey. Ankara’da Kürt seçmen iktidar kazanmasın diye “Mansur Başkanım kazansın” dedi.

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