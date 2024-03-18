DEM 2 tarafa oynayınca sonuç böyle oldu! Nevruza götürülen LGBT’liler 1 kamyon dayak yedi
Müslüman Kürtleri istismar ederek oylarına çöken, diğer taraftan LGBT’lerle kol kolan giren HDP/DEM’in nevruz etkinliğine davet ettiği sapkınlar 1 kamyon dayak yedi.
Terör örgütü PKK’nın siyasi ayağı HDP/DEM’in ikiyüzlü siyaseti İstanbul’da ortalığı karıştırdı.
Nevruz etkinliği düzenleyerek siyasi propaganda ve teröristbaşı Öcalan’ın reklamını yapan HDP/DEM, etkinliğe LGBT sapkınlarını da çağırdı.
Yıllardır Müslüman Kürtlerin samimi duygularını istismar edip oylarını gasp eden, diğer taraftan radikal gruplar ve LGBT’ye kucak açan HDP/DEM yüzünden sapkınlar dayak yedi.
HDP/DEM’li yetkililere konuşan sapkınlar, “Tokat attılar ya, tokat attılar. Abi ne güzel davet ediyorsunuz ama dövdüler içeride” dedi.
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