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Korona Virüs Delta varyantı neden bu kadar bulaşıcı?
Korona Virüs

Delta varyantı neden bu kadar bulaşıcı?

Başta Birleşik Krallık ve Rusya olmak üzere dünyanın birçok yerinde hızla yayılan Delta varyantı ile ilgili yeni bir araştırma yayımlandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-27 09:47:00 -
Delta varyantı neden bu kadar bulaşıcı?

Dünya Sağlık Örgütü tarafından baskın tür olarak bildirilen Delta varyantının, virüsün diğer varyantlarına göre daha bulaşıcı olduğu açıklanmıştı.

Almanya’da yapılan yeni bir araştırmada, Delta varyantının nasıl bu kadar bulaşıcı olduğuna dair sonuçlar ortaya çıktı.

Akciğer hücrelerine ulaşmada başarılı

Çalışmada, koronavirüsün önceki varyantlarındaki spike proteini ile karşılaştırıldığında, Delta varyantının akciğer hücrelerine ulaşmada daha başarılı olduğu ve virüs bulaşan hücreleri bir araya getirebildiği açıklandı.

Almanya'daki Georg-August-University Göttingen'den Markus Hoffman, "Hücreden hücreye füzyon yoluyla yayılma, virüsün enfekte kişilerde daha hızlı yayılmasını ve bağışıklık sisteminden kısmen saklanmasını sağlar" dedi.

BioRxiv’de yayınlanan çalışmada, “Örneğin, Delta varyantı ile spike proteini tarafından enfekte olan bir hücre, henüz enfekte olmamış bir komşu hücre ile birleşmeye zorlanırsa, Delta varyantı virüsün yeni hücreye daha hızlı girmesine izin veriyor" ifadelerine yer verildi.

Bağışıklık hücrelerinden kaçıyor

Markus Hoffman, hücreden hücreye füzyon yoluyla yayılan virüsün, kendisine saldırabilecek ve etkisiz hale getirebilecek bağışıklık sistemi hücreleriyle karşılaşma riskini azalttığını da sözlerine ekledi.

Araştırmacılar, bu "becerilerin", ilk olarak Hindistan'da tanımlanan ve şimdi birçok ülkede yaygın olarak dolaşan Delta varyantını daha bulaşıcı ve sonuçta ortaya çıkan hastalığı daha şiddetli hale getirebileceğini söyledi.

Aşıdaki antikordan tamamen kaçamıyor

Araştırmacılar ayrıca, Delta varyantının antikorlardan kaçabilmesine rağmen tamamen dirençli olmadığının da altını çizdi.

Hoffman, "Delta varyantının özellikle şimdiye kadar iki aşı dozundan biri uygulanmışsa, aşılanmış insanları enfekte etmesi mümkün olabilir, ancak aşılama ciddi hastalıkları önlemede oldukça etkilidir" diye konuştu.

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Yorumlar

bu bir küresel biyolojik terör operasyonudur! günümüzün 11 eylül'üdür! arkasında yine rockefeller olmalı! tr'nin derhal biyolojik teröre karşı koyma birimlerini rusya çin seviyesine getirmesi gerek! özellikle virüsler üzerinde çalışmak gerek! geleceğin savaş tipi bu oldu!
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lanet olsun deltasınada diğer tüm varyantlarada
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