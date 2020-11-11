Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye başvuruları başladı

İSTANBUL (AA) - Deloitte'un dünya çapında yürüttüğü Deloitte Teknoloji Fast 50 programının Türkiye ayağı için başvurular başladı.

Deloitte Türkiye açıklamasına göre, Facebook'un iş birliği ile on beşincisi düzenlenen Deloitte Teknoloji Fast 50, her yıl olduğu gibi bu yıl da teknoloji dünyasının son 4 yılda en hızlı büyüyen başarılı teknoloji şirketlerini belirleyecek. Teknoloji şirketlerine markalarını uluslararası platforma taşıma fırsatı sunan program için başvurular 11 Aralık'a kadar devam edecek.

Programın on beşinci yılında, yerel ve global teknoloji ekosisteminde daha çok şirketin kendini tanıtmasına destek olabilmek adına, 3 yaşını doldurmuş şirketler için Runner Ups adında yeni bir kategori oluşturuldu. Bu şirketler final raporda, kendi aralarında Runner Ups listesi altında büyüme oranlarına göre listelenecek. Geleceğin potansiyel Fast 50/500 kazananlarının listelenmesinin hedeflendiği bu kategoriye bu sene için sadece 2017 yılında kurulan firmalar başvurabilecek.



Geride bırakılan 15 yılda programda, en hızlı büyüyenler listesinde Biotekno ve Logic Bilişim şirketleri sırasıyla 2009 ve 2011 yıllarında "Deloitte Teknoloji Fast 500 EMEA"da birinci olurken, 2018 programında EMFA Yazılım Danışmanlık yerel kur kategorisinde öne çıkan şirket oldu. 2019 yılında ise, Türkiye'den 21 şirket "Deloitte Teknoloji Fast 500 EMEA" listesine girerek marka algılarını uluslararası seviyeye taşıdı.



Program hakkında detaylı bilgi ve başvuru formuna Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye'nin web sitesinden ulaşılabiliyor.

Fast 50 Programına şu şirketler başvurabiliyor:

"En az 4 yıldır faaliyet gösteren teknoloji şirketleri. Kendi teknolojisini üreten, problem çözmede ileri teknolojiyi kullanan ve teknoloji konusunda AR-GE tarafında ciddi yatırımlarda bulunan şirketler. Türkiye bazlı ve genel merkezi de Türkiye’de yer alan şirketler. Faaliyet geliri son 4 yıl içinde ilk yıl (2016) en az 50 bin avro, son yıl (2019) ise en az 1 milyon avro olan şirketler başvurabilecek ve programın uluslararası ayağı olan 'Teknoloji Fast 500 EMEA' programına katılmaya hak kazanacak."

Runner Ups Listesi için ise şu şirketler başvuru gerçekleştirebiliyor:

"2017 yılında kurulmuş teknoloji şirketleri. Kendi teknolojisini üreten, problem çözmede ileri teknolojiyi kullanan ve teknoloji konusunda AR-GE tarafında ciddi yatırımlarda bulunan şirketler. Türkiye bazlı ve genel merkezi de Türkiye’de yer alan şirketler. Faaliyet geliri son 3 yıl içinde ilk yıl (2017) en az 30 bin avro, son yıl (2019) ise en az 300 bin avro olan şirketler."

