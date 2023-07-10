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Teknoloji Delinin biri kuyuya taş attı... WhattsApp’ta ‘1437’ mesajı saçmalığı
Teknoloji

Delinin biri kuyuya taş attı... WhattsApp’ta ‘1437’ mesajı saçmalığı

Yeniakit Publisher
2023-07-10 12:23:00 -
Delinin biri kuyuya taş attı... WhattsApp’ta ‘1437’ mesajı saçmalığı

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta dünya çapında son zamanlarda birçok kişi birbirine 1437 yazarak mesaj gönderiyor. İşte bu lüzumsuz modanın nedeni...

WhatsApp'ta dünya çapında son zamanlarda birçok kişi birbirine 1437 yazarak mesaj gönderiyor.

Bu bir anda moda haline geldi. Peki 1437'nin anlamı ne?

Daha çok gençler arasında moda olan 1437 mesajı aşkını ilan etme anlamına geliyor.

Viralleşen bu mesajda 1437'nin 1'i İngilizce'deki I'ya (Ben) denk geliyor. 4 ise Love (Aşk) kelimesinin harf sayısını ifade ediyor. 3 ise You (Sen) kelimesinin toplam harf sayısı. Son olarak 7 ise "Sonsuza kadar"ı temsil ediyor.

Mesaj gönderenler 1437 yazarak karşı tarafa "Seni sonsuz akadar seviyorum" diyor.
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