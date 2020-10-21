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Dünya "Delil var" dedi ve Ermenistan'ı bitiren gerçeği açıkladı! "Orta Doğu'nun farklı ülkelerinden..."
Dünya

"Delil var" dedi ve Ermenistan'ı bitiren gerçeği açıkladı! "Orta Doğu'nun farklı ülkelerinden..."

Azerbaycan'ın Tokyo Büyükelçisi Gürsel İsmayilzade, "Orta Doğu'nun farklı ülkelerinden teröristlerin Ermenistan ordusuna dahil edildiği ve savaştırıldığına dair delillerimiz mevcut." açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-10-21 08:42:00 -
"Delil var" dedi ve Ermenistan'ı bitiren gerçeği açıkladı! "Orta Doğu'nun farklı ülkelerinden..."

Azerbaycan'ın Tokyo Büyükelçisi Gürsel İsmayilzade, Japonya Dış Muhabirler Kulübü'nde gazeteci Ilgın Yorulmaz'ın moderatörlüğünde düzenlenen panelde, Dağlık-Karabağ'daki çatışmaların son durumuna ilişkin bilgi verdi.

Dağlık-Karabağ sorununa ilişkin tarihi süreci anlatan İsmayilzade, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın geçen yıl Karabağ'ı ziyareti sonrası Erivan'ın askeri politikada agresifleştiğini söyledi.

Paşinyan'ın, ziyarette, bölgenin Ermenistan ile birleştirilmesi çağrısı yaptığını, ziyaret sonrasında da Erivan tarafından Dağlık-Karabağ sorununa ilişkin "yeni bir bölge için yeni bir savaş" başlatacağı sinyalinin verildiğini belirten İsmayilzade, bu yaklaşımlarla potansiyel müzakerelerin tehlikeye atıldığını dile getirdi.

Teröristler Ermenistan safında

Ermenistan ordusunun uluslararası hukuku ihlal ettiğini vurgulayan İsmayilzade, şunları kaydetti:

"Orta Doğu'nun farklı ülkelerinden teröristlerin Ermenistan ordusuna dahil edildiği ve savaştırıldığına dair delillerimiz mevcut. Birçok Lübnanlı, Suriyeli ve bazı teröristlerin Ermenistan saflarında Azerbaycan'a karşı savaştığına dair kanıtlarımız var."

"Türkiye çatışmaların parçası olmayacak"

Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan da Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin önemine işaret ederek, "bir millet iki devlet" perspektifi sergilendiğini söyledi.

Türkiye'nin Karabağ çatışmalarının bir parçası olmadığını belirten Mercan, topraklarını geri almanın uluslararası hukuk çerçevesinde Azerbaycan'ın hakkı olduğunu ifade etti.

İki ülke arasında savunma alanında iş birliği bulunduğunu dile getiren Mercan, "Türkiye, siyasi ve ahlaki olarak Azerbaycan'ı destekliyor ve desteğini sürdürecek. Türkiye, askeri çatışmaların asla bir parçası olmayacaktır. Çatışmalar bölge güvenliğini tehdit ediyor. Bu sorun, uluslararası hukuk bağlamında çözüme kavuşturulabilir." dedi.

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