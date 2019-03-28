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Delik kulak zarı tehlike oluşturuyor

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç.

28 Mart 2019 Perşembe 13:57
Delik kulak zarı tehlike oluşturuyor

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım, delik kulak zarının tehlike oluşturduğunu söyledi.


Hisar Hospital Intercontinental Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım, “Kulak Zarı, dış kulak ile gelen seslerin toplanarak orta kulak yoluyla iletilmesini sağlar. Ama aynı zamanda dış kulak ile orta kulak arasında önemli bir bariyer görevi yapar” dedi.


Kulak zarı delik olduğu zaman, kulağa kaçan suların enfeksiyona neden olarak kulağın akmasına neden olduğunu dile getiren Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım, “Bu akıntılar işitmeyi sağlayan kemiklerde erimeye neden olarak işitmede kalıcı hasarlar oluşturur. Kulak Zarı 15-20 desibel işitmeyi arttırır. Eğer delik olursa 15-20 desibel işitme azalır. Kulak zarında bir delik varsa denize veya havuza girildiği zaman veya kendiliğinden de kulakta enfeksiyon gelişir, Bu enfeksiyon işitmede kalıcı hasarlar oluşturur, hasar sadece işitme de olmayabilir. Yüz felci, menenjit, baş dönmesi, beyin apsesi, kulak apsesi gibi enfeksiyonlara da neden olabilir” diye konuştu.


Kulak zarı neden delinir veya yırtılır?


Çocuklukta geçirilen kulak zarı iltihaplarının kulak ile burun arasındaki östaki borusu problemleri, bazı aşıların yaptırılmaması veya eksik kalması, yapısal problemler, travmatik nedenler ve üst solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı olarak delik kalabildiğini anlatan Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım, açıklamasını şöyle sürdürdü:


“Travmatik nedenlere bağlı kulak zarı delinmiş ise kulak zarı kendini 1 aylık sürede yenileyebilir. Bu süre içerisinde yenilenmemiş ise kalıcı olarak delik kalır. Çocukluk döneminde kulak zarının delik olması işitme kaybına neden olarak eğitimde yaşıtlarına göre geri kalmaya neden olur. İleri yaşlarda ise yaşlılığa bağlı işitme kaybına kulak zarının delik olması nedeni ile eklenen işitme kaybı eklenince iletişim daha da kötüleşir. Orta yaş grubunda ise kulak zarı sosyal yaşamı kısıtlayıcı rol oynar. Günümüzde teknolojinin verdiği imkanlar ile bu problemi çözmek artık çok kolay. Eskiden kulak arkasından açılan ve baş sarılan yöntemler günümüzde kullanılmıyor. Güncel teknolojide kulak zarının Endoskopi ile kulak kanalı içerisinden kıkırdak ile tamiri kolayca mümkün. Bu işlem oldukça kolay olup ameliyat olan kişinin sosyal hayatını önemli ölçüde etkilemiyor. Kulak zarı delik olduğu için denize havuza girmekte zorlananlar duş alırken kulağına su kaçacak diye endişe duyanlar. Kulak zarı delik olduğu için konuşurken iletişim problemi yaşayanlar bu problemden kolaylıkla kurtulabilirler.”

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 13:57
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