‘Delice Tuzu’na 80 milyon $’lık teklif

Mayi Tuz Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Gözüyukarı, “Şu anda hem Katarlı hem de Avrupa’dan bir iki firmayla ortaklık görüşmelerimiz var. İlerleyen zamanlarda değerlendireceğiz. Teklif veren firmalar tuzun sıvı halini tüm dünyaya dağıtma planları yapıyor. Bazı firmalar yüzde 100’üne talip oluyor ama biz, ‘ortaklık olursa düşünebiliriz’ diyoruz. Katarlı firma ile yüzde 50 ortaklık için yaklaşık 70-80 milyon dolarlık bir rakam üzerinde görüşme halindeyiz” diye konuştu.

Gözüyukarı, ortaklığın gerçekleşmesi halinde 150 dönümlük alana yeni tesislerin kurulacağına dikkati çekerek, yurt dışına 150 mililitrelik şişelerde günlük 1,5 milyon şişe sıvı tuz ihracatı hedeflendiğini anlattı.