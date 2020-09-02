  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi ‘Delice Tuzu’na 80 milyon $’lık teklif
Ekonomi

‘Delice Tuzu’na 80 milyon $’lık teklif

Kırıkkale’de doğal kaynak suyundan elde edilen, yurt içi ve yurt dışında ilgi gören “Delice tuzu” için Katarlı bir gıda firmasından yaklaşık 80 milyon dolarlık ortaklık teklifi geldi.

Yeniakit Publisher
2020-09-02 11:56:00 -
‘Delice Tuzu’na 80 milyon $’lık teklif

Mayi Tuz Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Gözüyukarı, “Şu anda hem Katarlı hem de Avrupa’dan bir iki firmayla ortaklık görüşmelerimiz var. İlerleyen zamanlarda değerlendireceğiz. Teklif veren firmalar tuzun sıvı halini tüm dünyaya dağıtma planları yapıyor. Bazı firmalar yüzde 100’üne talip oluyor ama biz, ‘ortaklık olursa düşünebiliriz’ diyoruz. Katarlı firma ile yüzde 50 ortaklık için yaklaşık 70-80 milyon dolarlık bir rakam üzerinde görüşme halindeyiz” diye konuştu.

Gözüyukarı, ortaklığın gerçekleşmesi halinde 150 dönümlük alana yeni tesislerin kurulacağına dikkati çekerek, yurt dışına 150 mililitrelik şişelerde günlük 1,5 milyon şişe sıvı tuz ihracatı hedeflendiğini anlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cihat Yaycı'dan uçak gemisi açıklaması
Gündem

Cihat Yaycı'dan uçak gemisi açıklaması

Emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, Türkiye'nin uçak gemisi ihtiyacına ilişkin değerlendirmede bulundu. Yaycı, "Uçak gemisine sahip olduğ..
Karayılan, terör örgütündeki SİHA, MİT ve uzman çavuş korkusunu itiraf etti! PKK'nın son çırpınışları
Gündem

Karayılan, terör örgütündeki SİHA, MİT ve uzman çavuş korkusunu itiraf etti! PKK'nın son çırpınışları

PKK’nın sözde Yürütme Komitesi Üyesi Murat Karayılan, örgütün medya yapılanmasına dün yaptığı açıklamada, özellikle Türkiye’nin güçlü istihb..
Fransa'dan küstah hamle! Türkiye'ye karşı en büyük silahlarını gönderiyorlar
Dünya

Fransa'dan küstah hamle! Türkiye'ye karşı en büyük silahlarını gönderiyorlar

Yunanistan ve Güney Kıbrıs'a yardım için bölgede bulunan Fransa, Türkiye karşıtı yeni bir hamleye imza atarak Akdeniz'e Charles de Gaulle is..
Satılık 2011 model Dacia Sandero
Satılık 2011 model Dacia Sandero

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı