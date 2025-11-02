Deli dana paniği yeniden mi kapıda! Sorular çoğaldı, uzmanlar alarmda!

Türkiye'de halk arasında "deli dana hastalığı" olarak bilinen variant Creutzfeldt-Jakob hastalığına (vCJD) dair haberler gündemde.

Ankara ve Bolu'da iki ayrı hastada söz konusu hastalık şüphesinin değerlendirilmekte olduğu yönünde bilgiler basına yansıdı. Ankara ve Bolu'da iki farklı hastada bu olasılık değerlendiriliyor. Süreç, klinik izlem ve laboratuvar incelemeleriyle ilerliyor.

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, şüpheli hasta için yapılan nörolojik değerlendirmelerde Creutzfeldt-Jakob hastalığına işaret eden net bir klinik tablo saptanmadığını, tetkiklerin sürdüğünü açıkladı.

Bolu'da ise İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yatan bir hastadan alınan beyin-omurilik sıvısının İstanbul'da incelendiği ve variant Creutzfeldt-Jakob hastalığı lehine bulgu saptandığı yönünde haberler yayıldı. Hastanın klinik kötüleşme nedeniyle yoğun bakıma naklinin planlandığı aktarıldı.

Uzmanlara göre beyin-omurilik sıvısında raporlanan bulgu, patolojik doğrulama yapılmadan "kesin tanı" kabul edilmiyor. Bu nedenle her iki vakada da değerlendirmelerin tamamlanması bekleniyor.

Deli dana hastalığı nedir?

Halk arasında "deli dana hastalığı" olarak bilinen tablonun tıbbi adı variant Creutzfeldt-Jakob hastalığı.

Hastalık, prion adı verilen ve normal yapısı bozulmuş proteinlerin beyinde birikmesiyle ortaya çıkıyor. Bu anormal proteinler sinir hücrelerine zarar vererek ilerleyici ve geri dönüşü olmayan beyin dokusu kaybına yol açıyor.

Creutzfeldt-Jacob hastalığı, 1990'lı yıllarda Birleşik Krallık'taki bazı insanlar hastalığın hayvanlarda görülen varyantına sahip olan sığırların etini yedikten sonra hastalığın bir tipi olan variant CJD'yi geliştirdiklerinde dikkatleri üzerine çekti.