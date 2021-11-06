  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Arkasına Nutuk'u koyup, parmak sallayarak özür diledi! Türkkan'dan özür mesajı!

İYİ Parti'de beklenen istifa! Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan'dan flaş hamle

'Büyük rezalet' diyerek tepki gösterdi: İşte Kılıçdaroğlu'nun maşa olduğunun belgesi

Abdüllatif Şener yine zıvadan çıktı! "Kılıçdaroğlu, Erdoğan'dan daha imanlı"

Üçok’tan ABD’li o isme tepki: Be Allahsız, bizim ürettiğimiz dronlar mı battı?

Kılıçdaroğlu'ndan yeni tehdit: İhaleyi alan olursa çok ağır bedeller öder!

Abdurrahman Dilipak sordu: Hafız mı ateist mi Ehli Beyt'ten mi?

İhsan Şenocak Hoca, Efendimiz'in (SAV) hayatını anlatarak uyardı!

Dr. Fayiz Ebu Şemmale yazdı: 'Filistinliler işgalcinin gölgesinde yaşamayı kabul ederlerse ne olur?'

Hamza Dağ'dan şehit ağabeyine küfreden Türkkan'a sert cevap: Yazıklar olsun size
Kadın - Aile Dekorasyon merakı, doğalgaz faturalarınızı şişirmesin
Kadın - Aile

Dekorasyon merakı, doğalgaz faturalarınızı şişirmesin

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte kombilerde yanmaya başladı. Doğalgazın ekonomik kullanımını ise uzmanı açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-06 11:58:00 - 2021-11-06 12:00:11
Dekorasyon merakı, doğalgaz faturalarınızı şişirmesin

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte kombilerde yanmaya başladı. Doğalgazın ekonomik kullanımını ise uzmanı açıkladı. Ev dekorasyonu için peteklerin koltuk arkalarına gizlenmesinin doğalgaz faturalarını arttırdığını belirten makine mühendisi Ünsal Demir vatandaşları, “Ev dekorasyon merakınız faturalarınızı şişirmesin” diyerek uyardı.

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte artık kombilerde açılmaya başladı. Hem ısınmak, hem de düşük fatura ödemekte yine vatandaşların elinde. Düzce’de ev ve işyerlerine doğalgaz tesisatları döşeyen makine mühendisi Ünsal Demir, vatandaşlara düşük doğalgaz kullanımı ile ilgili bilgiler verdi. Vatandaşlarım ev dekorasyonunu bozmaması için peteklerini koltukların arkasına sakladığını belirten Ünsal Demir, bu uygulamanın doğalgaz faturalarını artıracağını söyledi.

Ünsal Demir, “Normalde peteklerin ve kombinin her yıl bakımın yaptırılması gerekiyor ancak durumu müsait olmayanlar olabilir. En az 2 yılda bir bakımının yapılması lazım. Petek temizliklerinde vatandaşlar temiz olduğunu söylüyorlar ama yaptırmak gerekiyor. Peteklerin temizliğinde ilaç kullanılıyor, bu da peteklere zarar veriyor. Daha çok basınçlı su gönderiliyor. Onun için biz halkımıza ilaçlı petek temizliği yaptırmamalarını söylüyoruz. Vatandaşların kombi bakımını da yetkili servislere yaptırılmasını öneriyoruz. İnsanları telefonla arayan merdiven altı kombi tamircilerine halkımızın itibar etmemesini söylüyoruz. Halkımız doğalgaza gelen zamlardan şikayetçi ama kombiyi zamlardan dolayı aç kapa yapıyorlar. Bunu yapınca da sistem kendisini otomatik olarak soğutuyor. Bunun sonucunda da kombi hem kendisini hem de petekleri ısıtmak için daha çok gaz yakması gerekiyor" dedi.

Kombinin düşük seviyede sürekli çalıştığı zaman, kendisini koruma moduna aldığını ifade eden Demir, "Bununla birlikte de daha az yakıt tüketiyor. Ayrıca peteklerin önüne de hiçbir şey koymamamız gerekiyor. Peteklerin ev içine vermesi gereken ısıyı halkımız üzerine kurutmak için koydukları eşyalar, perdeleri önüne koyuyor, eşyalarını koyuyor. Bu da içeride ısı kaybına neden oluyor. Peteklerin üzerinde giysi, önünde koltuk ısı kaybına neden oluyor. İnsanlarımız dekor görünümüne önem verdiği için petekleri bir şekilde kapatmak istiyorlar ama petek kapatılması durumunda içeriye ısı veremiyor. Evin ısınması için kombi çalışıyor çalışıyor sonra doğalgaz faturaları yüksek geliyor. Bunun dışında evin dışına yalıtım yapılması, camların kenarlarının yalıtılması gerekiyor. Ayrıca petek ısıyı dışarıya verememesi için duvar ile peteklerin arasına alüminyum kaplı aparatlardan koyarlarsa doğalgaz faturaları düşecek ve insanlar düşük maliyetli ısınabileceklerdir. Birde evlerde oda termostatı öneriyoruz. Termostatı ayarladığımız dereceye kadar ulaşıyor. Sonrasında kombi kendisini korumaya alıyor. Buda doğalgaz faturalarını düşüren etkenlerden bir tanesi” diye konuştu.

İşyerlerinde de artan maliyetlerin yanı sıra kışın doğalgaz faturalarının yüksek gelmemesi için bir dizi önlemler alınıyor. Bunun için işyerlerinde aldıkları önlemleri anlatan Ceyda Karaca “Öncelikle kombiyi sürekli açık tutmaya özen gösteriyorum. Birçok insan tarafından yanlış bilinen bir doğru var. Bu da içerideki sıcaklık stabil olduğu zaman kombiyi kapatalım daha fazla tasarruf edilir diye düşünülüyor buda çok yanlış. Kombi kapatılıp tekrar açıldığında çok daha fazla yakıt tüketiyor. Bu da maddi zarara neden oluyor. Petekleri temiz tutmaya çalışıyoruz. Tekler temiz olduğunda ısı daha çok veriyor. Dışarı çıkarken ve içeri girerken kapıları kapalı tutmaya çalışıyoruz. İçerideki ısıyı stabil tutmak için. Bu aldığımız önlemlerde faturalarımıza yansıyor” şeklinde konuştu.

Doğalgaza gelen zamlar nedeniyle evlerde ise henüz doğalgazı açmadıklarını söyleyen Emine Zabunoğlu ise “Şu anda henüz doğalgazı açmıyorum. Havalarda gayet güzel gidiyor. Şansta bizden yana biraz. Hem açacak gibi değil hem de hava güneşli, Bizde bu güzel havalardan yararlanıyoruz. Tabi ki de çok soğuklarda açmak zorunda kalacağız. Faturalarda oldukça cep yakıyor. Buda orta derece aileleri çok sıkıntıya sokacak. Çok soğuk havalarda ise kombimizi açıyoruz. Asla kapatmıyoruz. Bunun nedeni ise açma kapamanın faturaları çok etkilediğini bildiğim için Onu sabit tutmaya çalışıyorum. Kışın peteklerimizin önünü açıyoruz. Peteklerle duvar arasına da yalıtımlı aparatlar koyuyoruz ki sıcaklığı dışarıya değil de içeriye vermesi için. Önlemlerimizi bu şekilde alıyoruz. Peteklerinin önünün kesinlikle kapanmaması lazım” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan devreye girdi! Rus komutan görevden alındı
Dünya

Erdoğan devreye girdi! Rus komutan görevden alındı

Ermenilerin silah, cephane ve insan kaçakçılığına göz yuman Rus Barış Gücü Komutanı Rüstem Muradov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın de..
Skandalları paçalarından sızıyor! Şehidin bacısına küfreden Lütfü Türkkan, bakın daha önce ne yazmış!
Siyaset

Skandalları paçalarından sızıyor! Şehidin bacısına küfreden Lütfü Türkkan, bakın daha önce ne yazmış!

İYİ geçinip magandalığa soyunan, kul hakkından bahsedip kul hakkı yiyen, milliyetçilikten dem vurup terör örgütü uzantılarıyla kol kola gire..
Bakan Soylu ilk kez anlattı: Kaybedince ağladım
Gündem

Bakan Soylu ilk kez anlattı: Kaybedince ağladım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2019 yılında gerçekleştirilen seçimlerde İstanbul'un CHP yönetimine geçmesi sonrası babasıyla yaşadığı bir a..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay