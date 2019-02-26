Dekanlardan darbeci Sisi'nin zulümleri için dünyaya çağrı: İdamları durdurun!

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Mısır'da dün infaz edilen 9 idam mahkum ile birlikte darbeci Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin görevi gasp ettiği 8 Haziran 2014 tarihinden bu yana 42 kişi idam edildi. Bununla birlikte idam kararının infazını bekleyen 8 ayrı davadan yargılanan ve idam cezası alan 50 sanık hapishanelerde gün sayıyor.

İlahiyat fakülteleri dekanlarından sert tepki: İdamları durdurun!

Uluslararası topluma açık çağrıda bulunan İlahiyat / İslami İlimler / Dini İlimler Fakülteleri Dekanları, Mısır hükümete siyasi ve ekonomik yaptırımlar uygulayarak idamların durdurulmasını isteyen bir bildiri yayınladı. Bildiride, darbe karşıtlarına yönelik 'terör ve aşırıcılıkla mücadele' bahanesiyle haksız tutuklama ve işkencelerin sistematik hale dönüştüğünü belirten dekanlar, temel insan hakları ve hürriyetinin ihlal edildiğini vurguladı.

Uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletler'e seslenen dekanlar; insanlık dışı, haksız ve adaletsiz uygulamalara son verilmesi için girişimde bulunmaları yönünde çağrıda bulundu.

İşte İlahiyat Fakülteleri Dekanları'nın o bildirisinin tamamı: