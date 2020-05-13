Dekan kamerayı açık unutunca rezil oldu! "Kızların resimlerini.."
Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Orhan Acar, video konferans görüşmesi sonrası kamerayı kapatmayı unutup, "Kızların resimlerini de görüyoruz böylece çaktırmadan" sözleri tepkiye neden oldu.
Sosyal medyaya düşen görüntülerde Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Acar, video konferans sırasında kameranın açık olduğunu unutup yanındakilerle sohbet ettiği görülüyor.
Elindeki tabletteki uygulamadan öğrencilerin tek tek isimlerini okumaya başlayan Acar bir anda "Kızların resimlerini de görüyoruz böylece çaktırmadan" deyip gülüyor.
Bunun üzerine konuştuğu kişi video konferansın devam ettiği uyarısı yapıp "Sizi takip ediyor olmasınlar" deyince Acar, "Sesi de gidiyor" ifadesini kullanıyor.
Yanındaki kişi "öğrenciler de söylediklerini duyar" deyince Dekan Orhan Acar şaşkınlık içinde hatasını fark edip "Yanıldık ha..." diyor.
Olay sosyal medyada büyük tepki çekerken, #GaziFenDekanıİstifaEt etiketi de Türkiye gündemine girdi...