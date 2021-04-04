Deizm ve ateizm gençliği zehirliyor

Türkiye’nin en büyük avantajı olan genç nüfus birçok zararlı akımın tehdidi altında. Deizm ve ateizm gibi akımlar son dönemde etkisini daha da etkisini artırırken, bu akımların ne olduğunu ve neyi amaçladığını bilmeyenlerin ailelerin sayısı da bir hayli fazla. Türkiye toplumsal yapısı kuvvetli bir ülke olduğu tüm dünya tarafından bilinirken, ateizm ve deizm gibi akımlar bu yapıyı sarsmak adına ciddi tehdit oluşturuyor.

Dijital dünya son dönemde bütün insanlığı kuşatmış durumunda olduğunu ifade eden Din Bir-Sen Genel Başkanı Yusuf Özdemir, “Ulaşılabilirlik ve bilgi donanımı sosyal medya üzerinden sağlanıyor. Özellikle gençlerimizi genel politikalar içerisinde RTÜK ve sosyal medya anlayışlarının tekrar Türkiye’de dizayn edilmesi gerekiyor. Kendi sosyal alanlarımız içerisinde sosyal medyalar oluşturmamız gerekiyor. Ondan sonrası Diyanet İşleri Başkanlığımız bünyesinde ve dini yayınlar bünyesinde dijital ortamlar oluşturulmalı. Gençlerle ilgili bütün çalışmaları, dini donanımları ve ulaşılabilirlik noktasında bütün hedeflerimizi oraya yönlendirmemiz gerekiyor. Bütün harcamalarımızı gençlerimize harcamamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Esasından öğrenilmeli”

“İslamın kaynaklarının dışına çıkıldığı zaman her bir çeşitlilik oluşturulduğunda çocuklarımız İslam’ın özünden sapmaya başlıyorlar” diyen Eğitimci Yazar Ramazan Avcı, “Böylelikle de ideolojik bir kimlik boşluğu ortaya çıkıyor. Burada özellikle Kur’an ve sünnete sadık kalınması gerekiyor. Hem ilmihallerden önce bile bir meal okutulmalı. Öğrenciye 0-6 yaş grubu, 6-12 yaş grubuna Kur’an-ı Kerim meali okutulmalı. Bu yaş grubu ilerledikçe 12-18 yaş grubu, 18-24 yaş grubuna da tefsir okutulmalı. Eğer söz konusu İslam ise bu işi Kur’an ve sünnet ışığında özünden öğrenmemiz lazım. Esasından öğrendiğimiz zaman da elbette ideolojik boşluk herhangi bir dünyevi görüş tarafından doldurulamayacaktır. Başka kaynaklar okunulmamalı demiyorum. Tüm kitaplar bir kitabı anlayabilmek için okunmalı” şeklinde konuştu.