  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İlkokul diploması alamayacakların sunucu olduğu kanal: Bir şırınga Özlem klasiği daha!

Darbeci firavun şaşırtmadı: Mısır'da Hz. Musa'nın mücadele ettiği firavunlara 'altın' tören!

Kral 2. Abdullah'ın kardeşinin gözaltına alındığı iddia edilmişti! Ürdün Genelkurmay Başkanı'ndan açıklama geldi

Yalçın: Akşener Truva Savaşı’na neden olan Helen değildir

Pandemide kan ağlayan esnaf için kritik uyarı! Ramazan ayı tedbirleri zor durumda bırakacak

İttifakta 'Gergerlioğlu' çatlağı: HDP'li Kaya'dan CHP'ye 'Sessiz kaldınız' iftirası!

Yürek parçalayan olay! Koronavirüs testi pozitif çıkınca eve almadılar

İşte süper güçlerin uzaya çıkma sırrı! Asıl neden...

Bakan Koca Türkiye'nin aşıda kaçıncı olduğunu açıkladı

CHP'de şehit lider Muhsin Yazıcıoğlu istifası: Giderayak partisindeki iki yüzlülüğü de ifşa etti!
Gündem Deizm ve ateizm gençliği zehirliyor
Gündem

Deizm ve ateizm gençliği zehirliyor

Dinleri reddeden deizm ile Allah inancını reddeden ateizm gibi sapkın akımlar dijital platformlar üzerinden gençlerimizi zehirlemeye devam ediyor. Maneviyatı güçlü Türk toplumunda birçok ailenin bu akımları ve amaçlarını bilmediğini belirten uzmanlar, Diyanet’e İslam’ın özünü anlatarak boşlukların doldurulması çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-04-04 10:04:00 -
Deizm ve ateizm gençliği zehirliyor

Türkiye’nin en büyük avantajı olan genç nüfus birçok zararlı akımın tehdidi altında. Deizm ve ateizm gibi akımlar son dönemde etkisini daha da etkisini artırırken, bu akımların ne olduğunu ve neyi amaçladığını bilmeyenlerin ailelerin sayısı da bir hayli fazla. Türkiye toplumsal yapısı kuvvetli bir ülke olduğu tüm dünya tarafından bilinirken, ateizm ve deizm gibi akımlar bu yapıyı sarsmak adına ciddi tehdit oluşturuyor.

Dijital dünya son dönemde bütün insanlığı kuşatmış durumunda olduğunu ifade eden Din Bir-Sen Genel Başkanı Yusuf Özdemir, “Ulaşılabilirlik ve bilgi donanımı sosyal medya üzerinden sağlanıyor. Özellikle gençlerimizi genel politikalar içerisinde RTÜK ve sosyal medya anlayışlarının tekrar Türkiye’de dizayn edilmesi gerekiyor. Kendi sosyal alanlarımız içerisinde sosyal medyalar oluşturmamız gerekiyor. Ondan sonrası Diyanet İşleri Başkanlığımız bünyesinde ve dini yayınlar bünyesinde dijital ortamlar oluşturulmalı. Gençlerle ilgili bütün çalışmaları, dini donanımları ve ulaşılabilirlik noktasında bütün hedeflerimizi oraya yönlendirmemiz gerekiyor. Bütün harcamalarımızı gençlerimize harcamamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Esasından öğrenilmeli”

“İslamın kaynaklarının dışına çıkıldığı zaman her bir çeşitlilik oluşturulduğunda çocuklarımız İslam’ın özünden sapmaya başlıyorlar” diyen Eğitimci Yazar Ramazan Avcı, “Böylelikle de ideolojik bir kimlik boşluğu ortaya çıkıyor. Burada özellikle Kur’an ve sünnete sadık kalınması gerekiyor. Hem ilmihallerden önce bile bir meal okutulmalı. Öğrenciye 0-6 yaş grubu, 6-12 yaş grubuna Kur’an-ı Kerim meali okutulmalı. Bu yaş grubu ilerledikçe 12-18 yaş grubu, 18-24 yaş grubuna da tefsir okutulmalı. Eğer söz konusu İslam ise bu işi Kur’an ve sünnet ışığında özünden öğrenmemiz lazım. Esasından öğrendiğimiz zaman da elbette ideolojik boşluk herhangi bir dünyevi görüş tarafından doldurulamayacaktır. Başka kaynaklar okunulmamalı demiyorum. Tüm kitaplar bir kitabı anlayabilmek için okunmalı” şeklinde konuştu.


Yeni Akit Gazetesi
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sözde bildiriye imza atan emekli amirallerden biri de bu
Gündem

Sözde bildiriye imza atan emekli amirallerden biri de bu

Hükümete gözdağı vermek için hazırlanan sözde bildiriye imza atan 103 emekli amiralden biri olan Emekli Tuğamiral Türker Ertürk, "Suriye'nin..
Koyun ve kuzuların buluştuğu anlar izleyenleri mest etti
Yaşam

Koyun ve kuzuların buluştuğu anlar izleyenleri mest etti

Amasya'da koyun ve kuzuların buluştuğu anların havadan görüntüsü mest etti.
Saadet Partisi, yeni 'ittifak'ı açıkladı!
Siyaset

Saadet Partisi, yeni 'ittifak'ı açıkladı! "Hepimizin gündemi aynı"

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmenin ardından partinin Cumhur İttif..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay