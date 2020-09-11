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Aktüel DEİK'in organizasyonuyla hazırlanan tıbbi yardım tırı Sırbistan'ın Sancak bölgesine ulaştı
Aktüel

DEİK'in organizasyonuyla hazırlanan tıbbi yardım tırı Sırbistan'ın Sancak bölgesine ulaştı

Yeniakit Publisher
2020-09-11 18:00:06 -
DEİK'in organizasyonuyla hazırlanan tıbbi yardım tırı Sırbistan'ın Sancak bölgesine ulaştı

NOVİ PAZAR (AA) - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Sırbistan İş Konseyinin organizasyonuyla, Sağlık Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle hazırlanan tıbbi yardım tırı, Sırbistan'ın Sancak bölgesine ulaştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye destek amacıyla Ankara, İstanbul ve Bursa'dan bazı ilçe belediyeleri, çeşitli iş insanları ile eski bakanlardan Nihat Zeybekçi'nin katkılarıyla toplanan tıbbi yardım malzemelerinin, Sırbistan'da Kovid-19 kaynaklı en çok ölümün kaydedildiği Sancak bölgesinde bulunan 5 belediyeye dağıtılması planlanıyor.

Sancak bölgesine DEİK tarafından gönderilen üçüncü yardım tırında bölgedeki hastanelere dağıtılacak tıbbi malzemelerin yanı sıra okullar için maske ve dezenfektan da yer alıyor.

DEİK Türkiye-Sırbistan İş Konseyi Başkanı Bayram Akgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sancak'taki okullara maske ve dezenfektan dağıtarak destek olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunca üretilen bir solunum cihazının da yardım tırında bulunduğunu dile getiren Akgül, "Yerli ve milli solunum cihazının Novi Pazar'da kullanılıyor olmasından da ayrıca mutluluk duyuyoruz." dedi.

Novi Pazar Belediye Başkanı Nihat Bisevac da bunun Türkiye'den gelen ilk yardım tırı olmadığını söyleyerek, yardımın hazırlanması ve Sancak'a ulaştırılmasında emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Bisevac, "Söz konusu yardım, bu zor zamanda maddi anlamda kolaylık sağlıyor ancak bunun yanı sıra manevi anlamda da bize Türkiye gibi bir dostumuz olduğunu hatırlatıyor." diye konuştu.

Novi Pazar Hastanesi Müdürü Meho Mahmutovic de kendilerine 425 koruyucu tulum, 19 bin 800 maske, bir taşınabilir solunum cihazı, 50 tansiyon aleti ve 8 temassız ateş ölçer ulaştırıldığını kaydetti.

Türkiye'den gönderilen yardım malzemelerinin Novi Pazar'ın yanı sıra Tutin, Sjenica, Nova Varos ve Prijepolje'deki hastanelere de büyük ölçüde kolaylık sağlayacağını vurgulayan Mahmutovic, "Çok ciddi bir yardım söz konusu." dedi.



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