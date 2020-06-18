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Ekonomi

DEİK, Türkiye ile Nijerya ticaret hacmini 1 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor

DEİK Türkiye-Nijerya İş Konseyi Başkanı Hakan Özel: - "Toplantıda, Nijerya ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin ülke potansiyelini yansıtmadığı ve bu hacmin en kısa sürede 1 milyar dolar ve üzerine çıkarılması için çalışmalar yapılması kararlaştırıldı"

Yeniakit Publisher
2020-06-18 19:49:09 -
DEİK, Türkiye ile Nijerya ticaret hacmini 1 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor

ABUJA (AA) - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen Türkiye-Nijerya İş Toplantısı'nda iki ülke arasındaki ticaret hacminin 1 milyar dolara çıkarılması hedefi benimsendi.

DEİK Türkiye-Nijerya İş Konseyi Başkanı Hakan Özel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Toplantıda, Nijerya ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin ülke potansiyelini yansıtmadığı ve bu hacmin en kısa sürede 1 milyar dolar ve üzerine çıkarılması için çalışmalar yapılması kararlaştırıldı." dedi.

Toplantıda tekstilden gıdaya, inşaattan sağlığa farklı sektörlerdeki yatırım imkanları konuşuldu.

Özel, "Nijerya'nın Akwa Ibom eyaletinde Türk sanayi bölgesi kurulması için çalışmalar yürütüyoruz. Burada üretilen ürünlerin satılması için Lagos eyaletinde 365 gün açık bir showroom açılmasını kararlaştırıldı." şeklinde konuştu.

Video konferans yoluyla Özel'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıya DEİK Başkanı Nail Olpak, Abuja Ticaret Müşaviri Onur Akgül, DEİK Afrika İş Konseyi Koordinatör Başkanı Berna Gözbaşı, Abuja Ticaret ve Sanayi Odası (ACCI) Başkanı Kayode Adetokunbo ile Türkiye ve Nijerya'da faaliyet gösteren şirket temsilcileri katıldı.

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