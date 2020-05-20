  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bayramda çay toplanabilecek mi? | Sokağa çıkma yasağında çay toplamak yasak mı?

Yurt dışı uçuşları başlıyor mu? | Yurt dışından gelenler karantinaya alınacak mı?

Antalya'da korkutan görüntü! Aracında böyle bulundu

eSIM nedir? eSIM ne işe yarar?

Koronavirüste Türkiye'deki ilk vakanın kaynağı belli oldu
için kalan
Ekonomi

DEİK Başkanı Olpak: "Yeni dönemin kazananları süreci yönetebilenler olacak"

"Devletimizin destekleriyle, iş dünyamızla, finans dünyamızla, çalışanımızla, ekonominin çarklarını durdurmadık"

Yeniakit Publisher
2020-05-20 14:22:35 -
DEİK Başkanı Olpak: "Yeni dönemin kazananları süreci yönetebilenler olacak"

İSTANBUL (AA) - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, "Devletimizin destekleriyle, iş dünyamızla, finans dünyamızla, çalışanımızla, ekonominin çarklarını durdurmadık. Biliyoruz ki, yeni dönemin kazananları, tedarik ve arz zincirini kopartmadan muhataplarına güven vererek süreci yönetebilenler olacak." dedi.

DEİK'in video konferans ile düzenlenen DEİK Talks programı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Olpak toplantının açılışındaki konuşmasında, koronavirüs sürecinde DEİK olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Salgının ilk gününden itibaren, "İşlerimizi askıya almıyoruz", "İşletmelerimizin ve çalışanlarımızın sağlığını ve istihdamını koruyoruz." dediklerini belirten Olpak, şunları kaydetti:

" İşlerimizi askıya almıyoruz ifademize vurgu yapmak istiyorum. Çünkü, DEİK olarak bu süreçte anlamlı bir tavır sergiledik ve bu tavrımızın vurgulanması önemli. ‘Kimilerinin bütün iş yerlerini uzun süre komple kapatmayı konuştuğu, ‘kimilerinin her yerde uzun süreli sokağa çıkma yasağını konuştuğu’ süreçte, uzun soluklu bir mücadele gerektiren bu salgınla, her yerde kontak kapatarak sonuç almak mümkün değildi.

Sadece işletmeleri değil, bizzat hane halkını da etkileyecek bir kaos ortamını doğurabilirdi. Devletimizin destekleriyle, iş dünyamızla, finans dünyamızla, çalışanımızla, ekonominin çarklarını durdurmadık. Biliyoruz ki, yeni dönemin kazananları, tedarik ve arz zincirini kopartmadan muhataplarına güven vererek süreci yönetebilenler olacak."

Türkiye'nin bu dönemde her yönüyle güzel bir performans sergilediğine işaret eden Olpak, bu süreçte her gün video konferans sistemiyle sayısız İş Konseyi toplantıları gerçekleştirdiklerini, buralardan elde ettikleri taze ve güvenilir bilgileri, çıkan sonuç, sorun ve önerileri, ilgili kurumlara ve bakanlıklara ilettiklerini aktardı.

Olpak, "Üyelerimizle birlikte, büyükelçilerimiz ve ticaret müşavirlerimizin de katıldığı, 150'nin üstünde online toplantı ve webinar gerçekleştirdik. Bundan sonraki adım adım normalleşme sürecinde, saha takımının etkili bir oyuncusu olan iş dünyası olarak, ülkemiz için daha fazla çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı