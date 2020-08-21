DEİK Başkanı Olpak: "Enerji bağımsızlığı ve milli hedefler noktasında yeni bir dönem başlıyor"

İSTANBUL (AA) - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, "Türkiye’nin döviz girdisi anlamında da elini oldukça kuvvetlendirecek bu keşif sayesinde, bölgemizde siyasi ve stratejik açıdan da çok güçlü bir sürece adım atıyoruz." ifadelerini kullandı.

Olpak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz rezervi keşfi için yazılı bir değerlendirmede bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan, ülke tarihinin en büyük doğal gaz rezervi müjdesinin, Türkiye’nin enerji bağımsızlığı ve milli hedefleri noktasında yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu vurgulayan Olpak, "Yerli ve milli sondaj gemimiz Fatih’in, Karadeniz'de 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervi bulması, ülkemizin cari açığını da önemli ölçüde azaltacak tarihi bir kazanım olacak. Ülkemizin en büyük cari açık kalemlerinden olan enerji alanında, her yıl ortalama 40 milyar dolar civarında bir enerji ithalatı bulunuyor. Bu rakamın yaklaşık 10-15 milyar dolarlık bölümünü ise doğal gaz ithalatımız oluşturuyor." açıklamasında bulundu.

2023 yılında Karadeniz gazının milletin kullanımına sunulmasının ardından, enerji ithalatı faturasının büyük ölçüde azalacağını belirten Olpak, şunları aktardı:

"Türkiye’nin döviz girdisi anlamında da elini oldukça kuvvetlendirecek bu keşif sayesinde, bölgemizde siyasi ve stratejik açıdan da çok güçlü bir sürece adım atıyoruz. Devletimiz ve hükümetimizin benimsediği yerli ve milli hamlelerin, ülkemize her alanda yeni kazanımlar getirdiğine gururla tanıklık ediyoruz. Bu bağlamda, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez’e, Türk iş dünyası ve milletimiz adına teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) olarak, ülkemizin milli enerji ve maden politikası çerçevesinde, hem Karadeniz hem de Doğu Akdeniz’de yapılacak sondaj faaliyetleriyle birlikte Türkiye ekonomisine değer katacak yeni doğal gaz keşiflerinin geleceğine gönülden inanıyoruz. DEİK Ailesi ve ülkesini seven iş insanları olarak, ülkemizle gurur duymaya ve üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz."



