Dehşete düşüren yengeç yemeği
İçerisi yengeçlerle dolu bir kazanı karıştıran kadının yaptığı insanı dehşete düşürüyor. Yengeçleri canlı canlı pişiren kadın bir yandan da onları kazana geri koymak için çabalıyordu.
Değişik bir damak tatları bulunan Uzak Doğu Asya'da insanı şaşırtan bir sürü yemek çeşiti bulunuyor. Genelde öldürmeden canlı canlı yemek pişiriliyor. Bunlar arasında en ilginçlerinden biri olan, yengeçlerin canlı canlı pişirilmesi ise insanı şaşırtıyor.
Yengeçlerin canlı canlı pişiren bir kadının yemek kapından çıkan yengeçleri geri içeriye tıkması görenleri şaşırtıyor.