  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sosyal Medya Dehşete düşüren yengeç yemeği
Sosyal Medya

Dehşete düşüren yengeç yemeği

Yeniakit Publisher
2023-06-25 01:06:00 -

İçerisi yengeçlerle dolu bir kazanı karıştıran kadının yaptığı insanı dehşete düşürüyor. Yengeçleri canlı canlı pişiren kadın bir yandan da onları kazana geri koymak için çabalıyordu.

Değişik bir damak tatları bulunan Uzak Doğu Asya'da insanı şaşırtan bir sürü yemek çeşiti bulunuyor. Genelde öldürmeden canlı canlı yemek pişiriliyor. Bunlar arasında en ilginçlerinden biri olan, yengeçlerin canlı canlı pişirilmesi ise insanı şaşırtıyor.

Yengeçlerin canlı canlı pişiren bir kadının yemek kapından çıkan yengeçleri geri içeriye tıkması görenleri şaşırtıyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23