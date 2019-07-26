Dehşete düşüren olay! Parçalayıp bavulun içine koymuş Eskişehir’de, 27 yaşındaki Afganistanlı Malik Gülen’in parçalara ayrılıp bavul içerisine konulmuş cesedi bulundu. Olayla bir kişi gözaltına alındı.

Eskişehir'de saat 21.30 sıralarında Erenkey Mahallesi Bozkaya Sokak’ta meydana gelen olayda iddiaya göre 2 katlı bir evde yaşayan Afganistanlı geçici tarım işçileri, iddiaya göre eve geldiklerinde yerde kan izlerine rastladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, evin avlu kısmında bavulun içerisine konulmuş Afganistanlı Malik Gülen’in parçalara ayrılmış cesedini buldu. Polis kısa sürede şüpheliyi yakaladı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayın şüphelisi olarak Beitollah Tatlıdil’i kısa sürede saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldı. Gülen’in cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morgu’na götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.