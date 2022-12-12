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Dünya Dehşete düşüren olay! Arsada 5 gencin cesedi bulundu
Dünya

Dehşete düşüren olay! Arsada 5 gencin cesedi bulundu

Meksika'nın Sonora eyaletinde, boş bir arsada yaşları 16 ile 20 yaşlarında olduğu tespit edilen 5 ceset bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-12-12 23:12:00 - 2022-12-12 23:14:35
Dehşete düşüren olay! Arsada 5 gencin cesedi bulundu

Meksika'nın Sonora eyaletinde, boş bir arsada 5 ceset tespit edildi.

Meksika basınında çıkan habere göre, eyalete bağlı Ciudad Obregon kentindeki boş bir arsada cesetler bulundu.

5 gence ait olduğu ortaya çıktı

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, cesetlerin 16 ila 20 yaşlarında 5 gence ait olduğunu belirledi. Yapılan incelemeler sonucunda bu kişilerin elleri kelepçelendikten sonra silahla öldürüldüğü ortaya çıktı.

Soruşturma başlatıldı

Cansız bedenler, kimlik tespiti yapılmak üzere, Adli Tıp Servisine götürüldü. Çete hesaplaşmasından kaynaklandığı düşünülen olaya ilişkin Eyalet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

 

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