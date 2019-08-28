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Dehşete düşüren keşif! 227 çocuğun iskeleti bulundu

Güney Amerika ülkesi Peru'da 1400 yıl önce bir ayin uğruna 227 çocuğun öldürüldüğü toplu mezar bulundu.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:25
Dehşete düşüren keşif! 227 çocuğun iskeleti bulundu

Bir ayin uğruna aynı anda katledilen 227 çocuğun iskeleti, Peru'nun kuzey sahilindeki toplu bir mezarda ortaya çıkarıldı.

Arkeologlar, toplu kesim alanlarını barındıran kan donduran keşfi, Peru'da yaptı. Lima'nın kuzeyindeki Trujillo'nun bir sahil kasabası olan Huanchaco'da Pampa La Cruz'dan olay fotoğraflar yayınlandı.

Şimdiye kadar kaydedilen en büyük çocuk katliamını ele veren mezarda tam 227 çocuğun iskeleti bulunuyor.

Arkeologlar, öldürülen çocukların, doğa güçlerini memnun etmek isteyen antik bir medeniyet tarafından topluca kurban edildiklerini düşünüyor. Güney ve Orta Amerika'da hüküm süren Aztek, Maya ve İnka medeniyetlerinde "İnsan kurban etme" geleneği olduğu hem sömürgeci İspanyolların o dönem tuttukları günlüklerden hem de arkeolojik bulgulardan biliniyor.

El Nino için kurban ettiler

4-14 yaşları arasındaki gençlerin 1400 yıl öncesine kadar vahşice öldürüldüğü anlaşılıyor.

Arkeologlar, katledilen bu çocukların, 'El Niño' (Peru kıyıları boyunca, ekvatoral doğu pasifik'te okyanus yüzey suyunun aşırı ısınması olayı adına verilen isim) felaketini durdurmak için ayin eşliğinde feda edildiğine inanıyor. Cinayetleri gerçekleştiren dini liderler güçlü bir toplum olan Chimú imparatorluğunun bir parçasıydı.

Bazı çocukların hala saçının olduğu, bazılarında ise gümüş kulak tıkacı takıldığı tespit edildi.

Arkeolog Feren Castillo, AFP'ye konuştu: "Dünyada fedakar çocukların kalıntılarının bulunduğu en büyük yer burası. Bu çocuklar El Niño'yu yatıştırmak için feda edildi. Pasifik Okyanusu çok ısındığında meydana gelen bu hava olayının Peru gibi diğer ülkelerde de feci etkileri olabilir." dedi.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:25
  1. Peru
  2. Lima
  3. Pampa La Cruz
  4. çocuk katliamı
  5. Arkeologlar
  6. Aztek
  7. Maya
  8. İnka
  9. İnsan kurban etme
  10. El Niño
  11. Chimú imparatorluğu
  12. Pasifik Okyanusu

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  • hayrihayri20 dk önce
    misirda nil nehrinin yükselmesi icinde kizlar nil nehrine atili verilirdi, islam ordularinin misiri feth etmesiyle bu katliama son verilmistir (Hz. Ömer dönemi)... kiz cocuklarini diri dir gömekten koruyan, kurtaran güzelim islam, kiz cocuklarini bogulmaktan kurtaran güzelim islam, kadin cinsiyetini bas taci eden, cennet annelerin ayaklari altindadir diyerek, kadinlarimizi yücelten, bizi diger mahlukattan ayirarak yücelten bizi insan yapan güzelim islam... bugün sana, seni yasamayanlar tarafindan atilan ne tür iftiralara maruz kali veriyorsun...

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