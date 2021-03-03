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Dünya Dehşete düşüren katliam: Onlarca insanı denize attılar!
Dünya

Dehşete düşüren katliam: Onlarca insanı denize attılar!

Cibuti açıklarında insan kaçakçıları tarafından denize atılan 80 göçmenden en az 20’si hayatını kaybetti. Yaşanan facianın 6 aydan kısa bir sürede 3’üncü trajedi olduğu belirtilirken şu ana kadar 70 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-03 19:35:00 -
Dehşete düşüren katliam: Onlarca insanı denize attılar!

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Afrika ve Afrika Boynuzu Bölge Direktörü Muhammed Abdiker sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Cibuti’nin Obock kenti açıklarında insan kaçakçılarının Yemen’e giden tekneden 80 göçmeni denize attığını belirterek, olayda en az 20 göçmenin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Binlerce genç Afrikalı göçmenin, iş için Yemen üzerinden Körfez ülkelerine ulaşmaya çalıştığını ifade eden Abdiker, yaşanan facianın 6 aydan kısa bir sürede 3’üncü trajedi olduğunu hatırlatarak, şu ana kadar 70 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

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