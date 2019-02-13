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Dehşete düşüren görüntü! Doktor refakatçiyi tekme tokat dövdü

Amerika Birleşik Devletleri'nde arkadaşının tedavisinden endişe duyduğunu söyleyen refakatçi doktordan dayak yedi. Dehşete düşüren o anlar hastanenin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

13 Şubat 2019 Çarşamba 21:02
Dehşete düşüren görüntü! Doktor refakatçiyi tekme tokat dövdü

ABD'nin Florida eyaletinde doktor refakatçiye şiddet uyguladı. Anbean kaydedilen görüntülerde doktorun refakatçiyi uzun süre yumrukladığı ve dövdüğü görülüyor.

Şikayette bulunan refekatçi dayak yedi

Refakatçi tedavi yöntemlerinden endişe duyduğunu dile getirince doktor sinirlendi.

"Amirinizle görüşmek istiyorum" deyince doktor şiddete başvurdu.

Hastane görevlilerinin araya girmesiyle kavga son buldu. Olayın arkasından soruşturma başlatıldı.

İzin alıp bir süre işe gelmeye doktor, Broward eyalet başsavcılığının kendisini suçsuz bulması üzerine yeniden iş başı yaptı.

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Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 21:02
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