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Dehşete düşüren anlar! Kaza yapan trenin vagonları görüntülendi

Geçtiğimiz gün Ankara'da meydana gelen Yüksek Hızlı Tren kazası sonrası kaza yapan trenin vagonlarının içi görüntülendi.

15 Aralık 2018 Cumartesi 13:53

Geçtiğimiz gün Ankara'da meydana gelen Yüksek Hızlı Tren kazası sonrası kaza yapan trenin vagonlarının içi görüntülendi.

Ankara'da kaza yapan Yüksek Hızlı Trenin vagonlarının içi görüntülendi. Vagonlardaki koltukların kazanın etkisiyle paramparça olduğu görüldü.

Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren (YHT), perşembe günü saat 06.36'da Marşandiz istasyonuna giriş yaptığı sırada raylarda bulunan kılavuz treni ile çarpışmıştı. Kazada 3'ü makinist 9 kişi hayatını kaybetmiş, 92 kişi ise yaralanmıştı. 24 saat kesintisiz çalışan TCDD ekipleri, Marşandiz istasyonundaki enkazı 2 günde kaldırdı. Raylarda meydana gelen hasar da sabah saatlerinde tamamen onarıldı. Ekiplerin, elektrik sistemindeki arızayı onarma çalışmaları ise devam ediyor. Banliyö seferlerinin akşam saatlerinde başlatılması bekleniyor.

Gözaltındaki 3 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor

Öte yandan, kaza sonrası gözaltına alınan kontrolör E.E.E., tren teşkil memuru O.Y. ve tren hareket memuru S.Y.'nin emniyetteki sorguları devam ediyor. Şüphelilerin birkaç gün içinde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 13:53
  1. Konya
  2. Ankara
  3. Yüksek Hızlı Tren
  4. Yüksek Hızlı Tren kazası

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  • ERSOY ERSOY 37 dk önce
    Vayvicdansizlarvay su guzelim canliyi şugüzel doğa harikasini nasil vurdunuz lan inşallah yakalanirsiniz dadevlet size 25 bin tl para odettirir goruno zaman anyayi gonyayi
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