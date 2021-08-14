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Gündem Dehşete düşüren anlar! Bu görüntü sonrası Erdoğan talimat verdi
Gündem

Dehşete düşüren anlar! Bu görüntü sonrası Erdoğan talimat verdi

40 vatandaşımızın hayatını kaybettiği sel felaketi nedeniyle Kastamonu'daki Ezine Çayı'nı tıkayan tomrukların köprüyü patlatma anı kameraya yansıdı. Görüntüler sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bölgede düz köprü yerine kemer köprülerin yapılması talimatını verdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-14 12:30:00 -

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sele neden olan Ezine Çayı'nın taşma anları saniye saniye kaydedildi. Çayın kenarındaki binalardan birinde yaşayan vatandaş, tomrukların çayla birlikte sürükleniş anlarını kayda aldı.

"Allah'ım sen bizi koru"

Şiddetli yağışla birlikte yükselen suda çok sayıda tomruk olduğu görülürken, köprü de 30 saniye gibi kısa bir süre içerisinde tomrukların tıkamasıyla yıkıldı. Görüntüyü çeken kişi ve yanındakilerin ise "Götürdü köprüyü; kaçın, koşun. Bu ne böyle? Allah'ım sen bizi koru" dedikleri duyuldu.

Görüntü sonrası Erdoğan talimat verdi

Dün cuma namazı sonrası bölgede incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Ezine Çayı'nın taşmasına neden olan düz köprüye dikkat çekti. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada "Helikopterde Adil Bakanıma söyledim; artık düz köprü değil kemer köprü ile de işte biliyorsunuz, bütün bu ağaçlar geliyor ve buraları tıkıyor. Mümkün olduğunca da betondan öte bunları inşallah taş köprü olarak da kemer köprüyü yapıp, bunların köprü altından gitmelerini de sağlamış olacağız. Bunun proje çalışmalarını da bakanlık şu anda yürütüyor" ifadelerine yer verdi.

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